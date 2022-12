Stars: un match contre le CH pour se racheter

Les prochains adversaires du Canadien de Montréal, les Stars de Dallas, ont l’intention de livrer vendredi une performance nettement supérieure à celle de mercredi soir.

Vaincus 6 à 3 par les Oilers d’Edmonton, les joueurs de l’instructeur-chef Peter DeBoer ont vécu un scénario bien connu des équipes de la Ligue nationale de hockey renouant avec leurs partisans après un long séjour à l’étranger. Les Stars sont tombés à plat, même s’ils venaient de gagner trois des cinq parties de leur périple. Aussi, le Tricolore devra s’attendre à une opposition relevée, surtout que la formation texane occupe le sommet de la section Centrale avec 44 points.

«Vous ne pouvez pas donner des buts ainsi à une équipe comme celle-là. Je pense qu’on lui a offert quelques cadeaux. Il y a eu des assignations manquées après des mises au jeu, des revirements, des buts en avantage numérique. Si vous commettez des erreurs devant un tel club, il va compter cinq ou six fois», a déploré DeBoer au site des Stars, en évoquant la tenue des siens contre la bande de Connor McDavid.

«Chaque formation joue des matchs où elle peut se cacher derrière les excuses si elle veut s’en servir, mais nous ne voulons de ces justifications. Nous avons encore une rencontre avant les Fêtes pour répondre», a ajouté l’attaquant Tyler Seguin.

En pleine lutte

Dans le vestiaire, personne ne veut baisser la garde, d’autant plus que la lutte au sommet de la division sera féroce jusqu’à la fin. Dallas a disputé deux joutes de plus que ses plus proches poursuivants, les Jets de Winnipeg, qui accusent un retard d’un point. Le Wild du Minnesota (40) et l’Avalanche du Colorado (38) ont également des chances logiques de combler l’écart.

«Il faut apprendre de cela, même si c’était difficile après une séquence à l’extérieur», a émis Seguin.

Individuellement, quelques hockeyeurs des Stars produisent à un bon rythme; quatre d’entre eux, soit Jason Robertson (48), Roope Hintz (36), Joe Pavelski (32) et Jamie Benn (31), ont franchi le cap des 30 points cette saison. Le gardien numéro 1, Jake Oettinger, présente un taux d’efficacité de ,919 et une moyenne de buts alloués de 2,47.

Lors de leur passage au Centre Bell, le 22 octobre, les troupiers de l’instructeur DeBoer avaient triomphé 5 à 2.