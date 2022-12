Tempête et perturbations aériennes: attention aux fraudes

En pleine tempête hivernale, des fraudeurs profiteraient des retards et annulations de vol pour tenter d’arnaquer les voyageurs en difficulté.

De nombreux clients de WestJet dont les vols ont été annulés, en particulier à Vancouver, ont eu des problèmes pour obtenir des bons d'hôtel et pour réserver des vols annulés.

WestJet a rapporté qu'un certain nombre de faux comptes sur les réseaux sociaux et même de sites Web ont été créés pour se faire passer pour la compagnie aérienne.

« Nous avons reçu un certain nombre de signalements liés à des sites Web frauduleux et à des comptes de médias sociaux se faisant passer pour nous. Veuillez vérifier que le compte WestJet avec lequel vous interagissez est certifié et que le numéro de téléphone est le nôtre à https://westjet.com/contact.»

Il y a cependant un problème, car les pastilles de certification peuvent désormais être achetées sur Twitter avec la nouvelle fonctionnalité Twitter Blue d'Elon Musk, a rappelé Global News.