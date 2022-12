«Tempête»: un bon divertissement familial

Christian Duguay est décidément dans son élément quand il filme l’univers des chevaux. Neuf ans après la sortie de son très réussi Jappeloup, le cinéaste québécois propose, avec Tempête, un film familial fort divertissant campé dans le milieu équestre.

Tourné en France au début 2021, Tempête raconte l’histoire d’une jeune fille, Zoé, qui a grandi dans un haras géré par ses parents (Pio Marmaï et Mélanie Laurent), deux passionnés de chevaux. À l’image de son père, un champion de courses hippiques, Zoé rêve depuis qu’elle est petite de devenir jockey et de gagner elle aussi des compétitions avec Tempête, une pouliche qu’elle a vue naître.

Mais par un soir d’orage, un accident tragique viendra briser ce rêve : pris de panique, un cheval heurte violemment Zoé sur son passage en tentant de sortir de l’écurie. Apprenant qu’elle ne pourra plus marcher, Zoé doit d’abord se résigner à faire une croix sur l’équitation. Mais après avoir recommencé progressivement à monter en selle, elle réussira, contre toute attente, à reprendre la compétition.

Une histoire inspirante

En portant à l’écran le roman jeunesse Tempête, de l’écrivain Christophe Donner, le cinéaste Christian Duguay (Jappeloup, Un sac de billes) s’est donné le défi de réaliser un film populaire qui plairait à toute la famille. On peut dire qu’il a réussi son pari. À la fois spectaculaire et émouvant, malgré quelques excès de bons sentiments, son drame ne réinvente rien. Mais le vétéran réalisateur québécois a réussi à mettre en scène une belle histoire de courage et de résilience avec un savoir-faire indéniable.

Lancé sur nos écrans quelques jours avant Noël, Tempête constitue le film idéal à voir en famille au cinéma pendant le temps des Fêtes.

Tempête ★★★☆☆