Un rejet d’arsenic deux fois trop élevé à l’incinérateur de Québec en septembre

L’incinérateur de Québec, où l’on brûle les ordures et les boues municipales, a craché deux fois trop d’arsenic par rapport au seuil recommandé, lors de la plus récente campagne d’échantillonnage.

La Ville de Québec a dévoilé, jeudi, les résultats de cette campagne qui a été effectuée aux cheminées de l’incinérateur entre le 8 et le 16 septembre par la firme Consulair.

Globalement, la Ville a reçu un bon bulletin. Tous les indicateurs encadrés par le Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère sont au vert. La Ville se félicite d’ailleurs du respect des normes applicables pour les émissions de particules fines, de mercure, de monoxyde de carbone, d’acide chlorhydriques ainsi que de dioxines et furannes.

Il y a toutefois une ombre au tableau. Même deux. Des concentrations trop élevées d’arsenic (au four #2) et de chlorobenzène (au four #4) ont été décelées. Ces paramètres ne sont pas réglementés mais ils sont néanmoins mesurés et comparés aux lignes directrices édictées par le Conseil canadien des ministres de l’Environnement.

Le taux d’arsenic dans l’air a été mesuré à 2,22 microgrammes par mètre cube alors que le plafond recommandé se situe à 1 microgramme par mètre cube. La Ville parle néanmoins d’un « léger dépassement » cette fois-ci. Rappelons qu’en 2017, un taux 176 fois plus élevé que le seuil prescrit avait été observé.

Une fuite à l’origine du dépassement

« La Ville anticipait un possible dépassement considérant qu’à la fin de la période d’échantillonnage, une fuite sur un des six compartiments du dépoussiéreur été constatée. Bien que le filtre ait été remplacé rapidement, la Ville a immédiatement planifié un échantillonnage de reprise avec Consulair. Les résultats préliminaires de la reprise sont tous conformes », peut-on lire dans le communiqué de la Ville qui cherche à se faire rassurante.

« La Ville rappelle sa vigilance en ce qui a trait au fonctionnement de l’incinérateur. Veilles, inspections, mesures et travaux d’amélioration font partie des opérations courantes pour assurer le fonctionnement optimal de l’installation », ajoute-t-on.