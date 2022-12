Une nouvelle page d’histoire dans la carrière de Roman Josi

Le défenseur Roman Josi est devenu mercredi le meilleur pointeur de l’histoire des Predators de Nashville, ce qui en dit long sur l’excellence de son jeu au fil des années.

Le capitaine du club a inscrit un but et une mention d’aide dans le gain de 4 à 2 aux dépens des Blackhawks de Chicago, portant à 567 son total de points en carrière. Il a du même coup dépassé l’ancien attaquant David Legwand, qui en avait accumulé 566 en 956 affrontements. Pour celui comptant à son actif 147 filets en 791 sorties du calendrier régulier, l’exploit n’aurait pu devenir réalité sans la contribution de nombreuses personnes.

«C’est vraiment un immense honneur. Juste le fait d’avoir joué ici pendant si longtemps constitue une réalité à laquelle je n’avais jamais rêvé quand j’ai commencé dans la Ligue nationale, a-t-il dit au site NHL.com. Beaucoup de gens ont eu énormément confiance en moi et je leur en suis très reconnaissant: des coéquipiers ayant été là pour une durée prolongée, des membres du personnel, tout le monde.»

L’instructeur-chef John Hynes avait certes de bons mots à prononcer au sujet du récipiendaire du trophée Norris en 2019-2020.

«Il s’agit d’un beau fait d’armes pour Roman, a-t-il évalué. La concession a misé sur tellement de bons joueurs. Tout cela est révélateur, non seulement de son talent, mais de sa longévité et de sa signification dans cette organisation. Ayant eu l’occasion de le diriger et de le côtoyer quotidiennement, je dirai que ce n’est pas surprenant, car c’est un gars talentueux qui demeure motivé et engagé.»

«Son niveau de constance est sûrement exceptionnel. Vous n’êtes pas souvent reconnu pour ces qualités et vous n’effectuez pas tout cela si vous n’êtes pas un joueur doué et prêt à tout faire. C’est ce qu’il représente.»

Un Predator à vie?

Josi détient un contrat valide jusqu’à la fin de la campagne 2027-2028 et il est bien parti pour disputer l’entièreté de sa carrière au Tennessee. Celui dont la rémunération compte pour plus de 9 millions $ annuellement sur la masse des Predators a entamé son parcours à Nashville en 2011 et a vécu certains moments marquants de la concession, notamment la participation à la finale de la Coupe Stanley 2017.

Le patineur de 32 ans est l’un des deux arrières dominant une équipe de la ligue pour le total de points à vie; l’autre est Raymond Bourque (Bruins de Boston). Cette saison, il en a récolté 25 en 31 sorties, après avoir inscrit 96 points en 2021-2022.