Votre déjeuner 24 % plus coûteux

Le petit déjeuner n’aura jamais coûté aussi cher. Le prix de tous les aliments classiques du matin est en forte hausse, si bien que le coût de l’assiette a fait un bond d’au moins 20 % en 12 mois.

Si le taux d’inflation a fléchi en novembre pour passer de 6,9 % à 6,8 %, c’est tout le contraire à l’épicerie, constate-t-on dans le plus récent Indice des prix à la consommation, publié hier par Statistique Canada.

Le coût des aliments a officiellement fait un bond de 11,4 % en un an au Canada, ce qui est la plus importante différence entre l’inflation et l’inflation alimentaire – 3,6 % – depuis janvier 2015.

« Ça se calme, sauf à l’épicerie. Le contraste est brutal », note Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l’Université Dalhousie.

Ce n’est nulle part aussi flagrant que dans le prix des aliments qui composent le petit déjeuner.

La hausse est de 23,1 % pour le beurre, de 18,2 % pour le pain, de 16,8 % pour le café, de 16,7 % pour les œufs, de 14,4 % pour les céréales, de 11,2 % pour le lait, de 11 % pour les fruits et de 7,6 % pour le jus de fruits, indiquent les statistiques officielles pour tout le Canada.

Au Québec, le prix des œufs a gagné 5,1 % et celui du beurre 5,8 % en un mois seulement, d’octobre à novembre 2022.

« Le Québec se démarque vraiment par rapport aux autres provinces là-dessus », fait valoir M. Charlebois.

À 12,1 %, l’inflation alimentaire au Québec dépasse d’ailleurs la moyenne canadienne de 11,4 %.

La tentation est forte de pointer les épiciers du doigt, alors que comme on le sait, une étude sur le prix des aliments est en cours à Ottawa.

Mais il faut aussi garder en tête que l’inflation alimentaire est un phénomène mondial, souligne l’expert du secteur.

Elle est par exemple de 10,6 % aux États-Unis, de 12,2 % en France, de 16,4 % au Royaume-Uni et de 21,1 % en Allemagne, selon Trading Economics.

Voilà une mince consolation pour le Québécois qui prépare son petit déjeuner, le repas le plus important de la journée, qui est dorénavant le plus dispendieux.

À l’épicerie, les classiques du matin ne sont pas en hausse de 12,1 %, mais plutôt de 20 % à 25 % en moyenne.

Le carton de 12 gros œufs blancs coûte 3,89 $ au lieu de 2,99 $ l’an passé, la boîte de céréales, 4,99 $ et non 3,99 $, alors que le pain, le café et le jus grimpent tous de plus de 15 %.

Rien n’indique que ça va s’arrêter.

« On en a pour encore au moins 6 mois comme ça », prédit M. Charlebois.

Loyers et hypothèques explosent

La hausse du prix du logement prend aussi de l’ampleur. À 7,2 %, elle dépasse encore une fois le taux d’inflation.

Les paiements hypothécaires ont explosé de 14,5 % en novembre. C’était 11,4 % en octobre.

Certaines estimations font état d’un manque de plus de 100 000 toits pour les ménages du Québec, qui fait face à une pénurie de logements locatifs.

Il y a donc peu d’espoir de voir les taux d’inoccupation des logements – déjà très bas – remonter dans les différentes régions du Québec, ce qui allégerait les prix.

L’indice du loyer de Statistique Canada a d’ailleurs bondi de 5,9 % en novembre, contre 4,7 % en octobre.

LAIT

Contenant d’un litre, 2 % de matière grasse

Prix en 2021 1,98 $

Aujourd’hui 2,15 $

+ 9 %

PAIN

Pain tranché, 550 g à 675 g

Prix en 2021 3,99 $

Aujourd’hui 4,49 $

+ 13 %

CAFÉ

En grains torréfiés, 300 g

Prix en 2021 5,29 $

Aujourd’hui 6,12 $

+16 %

CÉRÉALES

Boîte de 400 g

Prix en 2021 3,99 $

Aujourd’hui 4,99 $

+ 25 %

BACON

Bacon tranché, 500 g

Prix en 2021 8,47 $

Aujourd’hui 10,99 $

+ 30 %

ŒUFS

Carton de 12 gros œufs blancs

Prix en 2021 2,99 $

Aujourd’hui 3,89 $

+ 30 %

JUS D’ORANGE

Tropicana, 1,54 L

Prix en 2021 3,99 $

Aujourd’hui 5,49 $

+ 38 %

HAUSSE TOTALE SUR UN AN