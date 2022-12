14 196$ amassés lors de l’Archidon

Le 18 décembre dernier a eu lieu la 9e édition de l'Archidon. Près de 250 convives en situation d'itinérance ainsi que personnalités connues se sont rassemblées au restaurant Archibald Sainte-Foy. Tous y ont partagé un dîner du temps des Fêtes dans une ambiance où altruisme, partage et compassion régnaient. Les invités étaient accueillis par le Père Noël dans un décor des Fêtes et le repas était accompagné de musique festive et de chants entonnés par des chorales. Archibald est fier d'avoir amassé un montant de 14 196 $, qui sera remis à Lauberivière (10 000 $), à la Fondation InterVal (2 420 $) et à Moisson Lanaudière (1 776 $).