SAMSON, Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 décembre 2022, à l'âge de 81 ans et 11 mois, est décédé monsieur Claude Samson, époux de madame Lucille Fortin, fils de feu madame Françoise Coutellier et de feu monsieur Louis Arthur Samson. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 10h45.L'inhumation des cendres se fera au Mausolée Mont-Marie à 12h. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucille, sa sœur Michelle Samson (feu Germain Gagné); ses beaux-frères et belles-sœurs : Gaétane Fortin (feu Rosario Demers), Nicole Fortin (Jean Guay), André Fortin (feu Diane Bilodeau) et son ami Danielle Maheux, Margo Fortin (Gaétan Ferland); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que les oncologues pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, bureau #402, Montréal, Québec, téléphone : 1-866-343-2262, courriel : info@src-crs.ca, site Web : www.societederecherchesurlecancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.