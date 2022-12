801e but en carrière: Alexander Ovechkin rejoint Gordie Howe

C’est fait : Alexander Ovechkin a rejoint le légendaire Gordie Howe au deuxième rang de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) en inscrivant le 801e but de sa carrière, vendredi soir, lors d’un match face aux Jets de Winnipeg.

Le Russe a touché la cible pour la première fois à ses cinq derniers matchs. Le 13 décembre, il avait atteint le plateau des 800 filets grâce à un tour du chapeau, et depuis, il n’avait pas retouché la cible. C’est ainsi un beau cadeau de Noël que s’offre le capitaine des Capitals de Washington.

Ovechkin a accepté une passe vers l’arrière de Dylan Strome en entrée de territoire, avec 1 min 38 s à faire en première période. Son lancer des poignets est ensuite passé sous le bras du gardien David Rittich, qui a déjà mieux paru.

Il s’agissait du 21e but de la saison d’«Ovi», qui en compte désormais 801 en 1310 rencontres. Un seul homme se dresse désormais entre lui et le record de tous les temps : Wayne Gretzky. Ovechkin a encore du chemin à faire avant d’arriver à la hauteur de la «Merveille» et de ses 894 réussites.