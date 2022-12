C’est la fin pour Le 737

C’est terminé pour l’avion-restaurant Le 737 qui vient de déclarer faillite.

• À lire aussi: Avion-restaurant Le 737: le maire Marchand rejette toute responsabilité

• À lire aussi: Restauration: du plomb dans l’aile pour Le 737

L’entreprise avait d’abord signifié son intention de faire une proposition à ses créanciers le 5 octobre dernier, mais à la suite du non-dépôt de la proposition, les actifs seront liquidés.

L’entreprise a accumulé un lourd passif de 2,7 M$ contre un actif qui avoisine les 345 000$. On compte 57 créanciers, dont le plus important, Faure Immobilier, qui est le premier actionnaire du 737. Fiducie FDG et Aérotek Aviation, qui détiennent aussi des parts dans l’entreprise, apparaissent aussi à la liste des créanciers, de même que l’Aéroport de Québec pour la somme de 80 711,35$.

Photo courtoisie

La première assemblée des créanciers du failli sera tenue le 18 janvier 2023, à 11 h, par vidéoconférence sur Teams.

En octobre dernier, Le Journal faisait part des difficultés rencontrées par l’entreprise, présidée par l’homme d’affaires Dany Gagnon. Face à des problèmes financiers, l’entreprise s’était d’abord placée à l’abri de ses créanciers en déposant un avis d’intention de faire une proposition.

Jean-Francois Racine / Le Journal de Quebec

Harcèlement

Le 737 avait alors attribué ses difficultés «au harcèlement de la Ville et de quelques citoyens qui se plaignent du bruit.»

«On a dégagé des profits la première année avec la formule initiale. Une entreprise ne peut pas passer de profitable à la faillite en même pas un an sans qu’il se passe quelque chose», avait déclaré M. Gagnon dans une entrevue avec Le Journal.

L’offre unique du 737 avait été lancée à l’été 2021. Le concept comprenait des comptoirs-restaurants, un bar extérieur présentant des spectacles durant la saison estivale, le tout sur les terrains de l’aérogare, en bordure de la route de l’Aéroport d’où l’appareil était bien visible.

Rapidement, une levée de boucliers des résidents du secteur avait mis du plomb dans l’aile du projet, pointé du doigt comme une nuisance à la quiétude de l’endroit.

Dès le décollage de la deuxième saison en mai dernier, les citoyens étaient revenus à la charge pour dénoncer les nuisances sonores liées aux soirées organisées par l’entreprise.

«Malheureusement, ce sont 18 résidents qui ont généré plus de 100 plaintes et qui vont venir à bout d’une business qui a eu plus de 100 000 visiteurs en un an et qui sont à 99% ressortis heureux de leur expérience», avait déploré Dany Gagnon.

Ce dernier avait d’ailleurs envoyé une mise en demeure à la Ville de Québec. Vendredi après-midi, Le Journal a tenté de joindre Dany Gagnon pour savoir s’il maintenait cette mise en demeure, mais il n’a pas été possible de parler au principal intéressé au moment de publier cette nouvelle.

M. Gagnon affirmait être victime «d’acharnement» de la part du Service de protection contre l’incendie de Québec pour des inspections trop fréquentes et de nombreuses contraventions pour le bruit.

«On a passé l’été à mettre des mesures en place, mais on a perdu des revenus parce que des groupes annulaient à cause de la mauvaise presse, des entreprises ne voulaient pas être associées», avait expliqué M. Gagnon, ajoutant que les changements à la programmation avaient aussi eu des répercussions.

Avec la collaboration de Pierre-Paul Biron.