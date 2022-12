Dans la tempête pour trouver le cadeau tardif parfait

La poudrerie et les vents violents, vendredi à Québec, n’ont pas arrêté de nombreux irréductibles qui tenaient à réaliser leurs emplettes de dernière minute pour leur premier véritable Noël en trois ans.

Pour une veille de réveillon, c’était moins achalandé que d’ordinaire, mais loin d’être désert dans les centres commerciaux visités par Le Journal, en matinée à Sainte-Foy.

Photo Dominique Lelièvre

À quarante-huit heures de Noël, c’était le moment ou jamais, pour plusieurs, de réaliser les derniers achats et préparatifs dans le but d’avoir des célébrations réussies... pourvu que l’électricité tienne jusque-là!

«Je suis venue acheter des cadeaux de Noël pour ma gang! Puis en même temps aussi, on reçoit de la visite, mes petits-enfants viennent chez nous, alors on achète des couches, plus l’épicerie pour le réveillon. Des petits achats de dernière minute, parce que tout est acheté d’avance», résume Carole Drolet, 63 ans, qui n’habite pas loin et s’est simplement laissée conduire en autobus.

Photo Dominique Lelièvre

Sauver Noël

En vacances à Québec pour fêter Noël avec leurs enfants, Patrick et Nathalie Carcy, originaires de Valence en France, avaient aussi une bonne raison de braver la tempête.

«Mon fils habite à Ottawa et ma fille habite en France. On est tous venus passer Noël à Québec. On nous a égaré notre valise dans le voyage. Et dans la valise qu’on nous a égarée, bien il y a les cadeaux de Noël. Donc on est en train de refaire un petit peu des cadeaux de Noël de dernière minute, malgré qu’on espère retrouver notre valise avant Noël!», raconte l’homme, souriant mais un peu désemparé de la situation.

«Les enfants comprendront, malheureusement. Mais les petits-enfants ne comprendraient pas qu’il n’y ait pas de cadeaux sous le sapin», souligne-t-il, avec du papier d’emballage de cadeaux dans les mains.

L’affluence était malgré tout moindre que plus tôt cette semaine dans les galeries marchandes, ont remarqué plusieurs commerçants.

«Il n’y a pas beaucoup de monde dans le centre d’achat, donc on en profite. J’ai un bon véhicule, donc je n’ai pas eu de problème à m’en venir dans la tempête aujourd’hui», précise Dany Gauthier, de Lévis.

Retrouvailles

À la bijouterie Doucet de Place Ste-Foy aussi, plusieurs retardataires se sont déplacés pour trouver la surprise parfaite à un être cher. «Il y a des irréductibles», lance Françoise Lavoie, assistante-gérante.

Photo Dominique Lelièvre

Il ne reste qu’à souhaiter que la météo ne gâche pas les retrouvailles.

«Beaucoup de choses sont en suspens aussi, alors c’est peut-être juste partie remise. Ils vont avoir leurs cadeaux, mais je ne sais pas s’il y aura la réception, le réveillon et tout», fait-elle remarquer.