Des centaines de pères Noël

La 2e Course des pères Noël, au profit de la Fondation Petits bonheurs d’école, organisée et présentée le 18 décembre dernier par Dominic Guay, président du CA de la Fondation, président et fondateur du Club de course Montcalm et ambassadeur de JeCours à Qc, a de nouveau été un grand succès. Vêtus en père Noël, en mère Noël ou en lutins, les 150 participants, qui ont parcouru un trajet de 7 km dans les rues du Vieux-Québec et du quartier du Petit-Champlain, ont amassé pas moins de 12 500 $. La Fondation Petits bonheurs d’école apporte de l’aide financière aux enfants de milieux défavorisés de la région de Québec. La Course 2023 est déjà programmée. Ce sera le dimanche 17 décembre.

Encore un succès

Photo fournie par Leucan

La 9e campagne des boucles d’oreilles de l’Espoir Leucan s’est encore une fois avérée un grand succès, alors que pas moins de 8000 paires de boucles d’oreilles ont été vendues depuis le lancement le 7 septembre dernier partout au Québec. C’est donc une somme de 160 000 $ qui a été remise par la bijouterie Mia à Leucan pour venir en aide aux enfants atteints de cancer et à leur famille. Depuis 9 ans, c’est 1 350 000 $ que Mia Bijoux a remis à Leucan. Sur la photo de gauche à droite : Audrey Bourque, chargée de projets à Leucan ; Kim Labrecque, directeur général Mia Bijoux ; Mélissa Robert, directrice marketing et e-commerce chez Mia Bijoux, et Nathalie Matte, directrice dons majeurs et partenariats, Est du Québec à Leucan.

Bonne fête, Mamie Ruth

Photo fournie par la famille

Native de Saint-Léon de Standon, en Chaudière-Appalaches, le 23 décembre 1932, mais habitant Québec aujourd’hui, Ruth Lecours (photo) célèbre en ce jour son 90e anniversaire de naissance. Cette femme aux mille talents et mère aimante a toujours eu à cœur sa famille. Encore aujourd’hui, elle est toujours prête à recevoir chez elle tout son petit monde qui l’entoure, soit ses trois enfants, ses six petits-enfants et ses deux arrière-petits-enfants (un autre en route). Les quatre générations seront évidemment réunies au cours des prochains jours pour célébrer Noël, mais aussi les 90 ans de Ruth.

En souvenir

Photo Apple music

Le 23 décembre 1957. La chanson Jingle Bell Rock apparaît pour la première fois au classement pop. La chanson interprétée par Bobby Helms (photo) reviendra au Hit-parade en 1958, 1960, 1961 et 1962.

Anniversaires

Photo Chantal Poirier

Dan Bigras (photo) chanteur, auteur-compositeur, musicien, acteur et réalisateur québécois, 65 ans...Carla Bruni, ex-mannequin, chanteuse et compositrice française, épouse de l’ex-président de la République française Nicolas Sarkozy, 55 ans...TJ Oshie, ailier droit des Capitals de Washington de la LNH, 36 ans...Scott Gomez, hockeyeur américain de la LNH (retraité), 43 ans...Catriona LeMay Doan, patineuse de vitesse (500m.) double championne olympique, 52 ans...Jean-Luc Lahaye, chanteur français, 64 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 23 décembre 2012 : Benito Trogi (photo), 75 ans, père du réalisateur de films, Ricardo Trogi... 2019 : Jean Blot, 96 ans, romancier, essayiste, poète, mais aussi traducteur... 2016 : Mgr Jean Gagnon, 75 ans, Évêque de Gaspé de novembre 2002 à septembre 2016... 2015 : Alfred G. Gilman, 74 ans, biochimiste américain, prix Nobel de médecine (1994) ... 2014 : Robert Zoellner, 82 ans, collectionneur américain... 2013 : Mikhaïl Kalachnikov, 94 ans, l’inventeur du fusil d’assaut soviétique AK-47... 2011 : Laurent Caouette, 63 ans, qui a œuvré pendant 40 ans au développement de la pratique de la motoneige et des clubs de motoneigistes... 2010 : Élizabeth Turgeon, 18 ans, la fille de l’ancien capitaine des Canadiens de Montréal Pierre Turgeon... 2007 : Oscar Peterson, 82 ans, pianiste canadien géant du jazz... 2004 : Dino L’Espérance, 61 ans, chanteur soliste de César et les Romains.