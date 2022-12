Lendemain de tempête: des milliers de Québécois pourraient être sans courant à Noël

Des milliers de Québécois pourraient passer le réveillon et même le 25 décembre sans électricité alors que 1100 employés d’Hydro-Québec travailleront presque sans relâche pour redonner le courant et ramener la magie de Noël dans les chaumières de la province.

« Ce que l’on vise en ce moment, c’est de rétablir la majorité des clients pour dimanche soir, le soir de Noël », a affirmé Éric Fillion, vice‐président exécutif pour Hydro-Québec dans un point de presse en fin d’après-midi.

« C’est clair que ce n’est pas tout le monde qui va avoir l’électricité à Noël », a réitéré vendredi soir la conseillère en communication pour la société d’État, Annie Beaudoin. Toutefois, elle ne pouvait préciser combien de personnes pourraient subir ce sort de l’alerte météo qui est toujours en vigueur.

Partout dans la province, le verglas et des rafales de vent atteignant 120 km/h ont provoqué plus de 2335 pannes. Au plus fort, 358 000 abonnés ont été privés d’électricité. Hydro-Québec a confirmé que Québec est la région la plus durement touchée par les pannes avec 100 000 des 438 000 clients sans courant.

D’ailleurs, aucune région de la province n’a échappé aux pannes. Les citoyens du Saguenay–Lac-Saint-Jean (42 000 clients), de Chaudière-Appalaches (15 000 clients), du Bas-Saint-Laurent (10 000 clients) et de la Côte-Nord (6000 clients) font aussi leur prière pour célébrer Noël sans les chandelles.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Québec secouée

Le marché de Noël allemand détruit, des centaines de garages de toile envolés, le fleuve qui déborde, la ville de Québec y a goûté. La neige, le verglas et des vents d’une rare violence ont fait des ravages.

La combinaison de la marée haute et des importantes rafales a fait sortir le fleuve Saint-Laurent de son lit vers 16 h 30.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) s’est vu dans l’obligation de fermer la rue Dalhousie dans le secteur du bateau le Louis Jolliet.

Le fleuve a également débordé sur la pointe ouest de l’île d’Orléans. Environnement Canada a confirmé qu’une pointe de vent de 120 km/h a été enregistrée à cet endroit.

Dans le Vieux-Québec, les images étaient tristes à voir alors que les bourrasques ont littéralement soufflé les petites cabanes de bois du populaire Marché de Noël allemand.

Vendredi soir, la Ville de Québec a par ailleurs ouvert le Centre communautaire Saint-Émile et le Centre Claude-Allard pour les citoyens sans électricité qui voulaient se réchauffer et recharger les batteries de leurs téléphones.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Le géant vert tombe

Sur l’avenue Maguire, le géant vert, le sapin illuminé de 45 pieds, s’est écroulé de tout son long pour la deuxième fois de l’hiver.

À l’intersection du chemin des Quatre-Bourgeois et de l’avenue Bégon, dans Sainte-Foy, un feu de circulation s’est renversé.

Les services d’urgence ont dû intervenir pour plus de 300 abris temporaires qui ont été emportés par le vent.

Dans son bilan du jour, le SPVQ a confirmé que la centrale 9-1-1 a reçu 3000 appels comparativement à 1000 pour une journée normale.

Ce dernier a effectué plus 1300 déplacements, dont 18 pour des accidents de la route. Malgré les conditions difficiles, personne n’a subi de blessures graves.

À l'aéroport Jean-Lesage, la situation n’était guère plus rassurante.

Sur les 82 vols prévus en provenance ou à destination de Québec vendredi, au moins 38 ont été annulés et neuf autres affichaient des retards.

Les traverses entre Québec et Lévis ont aussi été annulées.

-Avec Jérémy Bernier