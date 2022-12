Gain de 6 à 5: les Hurricanes ont eu chaud face aux Flyers

Malgré une petite frousse en troisième période, les Hurricanes de la Caroline sont parvenus à remporter leur dernier match avant les Fêtes par la marque de 6 à 5 face aux Flyers de Philadelphie, vendredi au PNC Arena.

• À lire aussi: 802e but en carrière: Alex Ovechkin devance Gordie Howe

• À lire aussi: Championnat du monde de hockey junior: Connor Bedard s'occupe de la Finlande

L’équipe locale a eu des sueurs froides. Ces derniers se dirigeaient vers une victoire convaincante, mais les visiteurs sont revenus les chauffer en trouvant le fond du filet à trois reprises au troisième engagement. Nick Seeler, Scott Laughton et Travis Konecny ont été les buteurs.

Les «Canes» menaient pourtant 6 à 2 en rentrant au vestiaire après la deuxième période. C’est Jesper Fast qui a ouvert le pointage au début de premier engagement. Ce dernier en a rajouté une seconde fois plus tard dans la période pour donner une avance de deux buts aux siens après la réplique de Travis Sanheim et le septième but de la saison de son coéquipier Stefan Noesen.

Le gardien des Flyers Samuel Ersson se souviendra longtemps de son premier match dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Ce dernier s’est fait remplacer après le cinquième filet de l’adversaire, marqué par Jordan Martinook. Carter Hart a donc pris sa place entre les poteaux. Cependant, à la fin de la deuxième période, le défenseur Rasmus Ristolainen a poussé Seth Jarvis sur son gardien, qui s’est blessé sur la séquence.

Ersson a été forcé de retourner devant le filet. Il a conclu la rencontre avec 25 arrêts sur 30 lancers.

Andrei Svechnikov et Jesperi Kotkaniemi – qui a été le seul à battre Carter Hart – ont également marqué coup sur coup en deuxième période.

Qui viendra à bout des Bruins?

Rien n’arrête les Bruins de Boston cette saison. Ces derniers ont trouvé le fond du filet à quatre reprises en deuxième période et se sont offert un gain de 4 à 3 face aux Devils du New Jersey, au Prudential Center.

La formation bostonienne a obtenu sa 27e victoire en 33 matchs.

Ce sont pourtant les favoris locaux qui ont ouvert la marque grâce au 18e but de Jack Hughes. Le numéro 86 a décoché un tir précis en avantage numérique à la fin de la première période.

Les visiteurs ont attendu en le deuxième vingt pour ouvrir la machine. L’un après l’autre, Patrice Bergeron et David Pastrnak ont permis aux «Oursons» de prendre les devants. Le Tchèque en a rajouté au milieu du second tiers en marquant son deuxième du match et son 23e de la saison.

Les Devils ont tenté une réplique au troisième engagement en battant le gardien Linus Ullmark à deux reprises en moins de trois minutes, mais ces efforts n’ont pas été suffisants.

C’est Jake DeBrusk qui a inscrit le quatrième but de la formation du Massachusetts. Il a également obtenu une mention d’aide sur le premier but de son équipe.