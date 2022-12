Le bordel à l’aéroport Jean-Lesage: la compagnie Sunwing encore ciblée par les critiques

Des voyageurs bloqués à l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec depuis la nuit dernière dénoncent le cafouillage de la compagnie Sunwing qui est une fois de plus la cible de nombreuses critiques.

Ceux-ci ne comprennent pas pourquoi certains avions des autres compagnies aériennes ont finalement pu s’envoler, malgré la tempête.

Ils auraient souhaité que le transporteur donne l’heure juste à sa clientèle comme Air Transat et Air Canada qui ont soit repoussé ou annulé des vols tout en respectant leurs paroles.

« Il [Sunwing] nous niaise depuis 4h ce matin. J’ai voyagé beaucoup dans ma vie et je n’ai jamais vu ça », déplore lance Guylaine Boudreault.

Les passagers qui devaient prendre un vol pour Cuba à 6h ce matin n’ont reçu que très peu d’informations.

Selon Mme Boudreault, la représentante de Sunwing disait « qu’elle ne pouvait pas leur répondre parce que ses patrons ne lui donnaient pas de réponse. »

Le ton monte

Une passagère dénonce également le traitement réservé à certaine personne avec certains besoins selon leur condition.

Selon Deni Pelaez Gonzalez, un homme qui avait laissé ses médicaments dans ses bagages et un père de famille qui souhaitait avoir des couches ont frappé un mur.

« On n’a pas voulu les aider. On leur a même fait des reproches [...] On est loin de l’esprit d’entraide du temps des Fêtes », remarque-t-elle.

Devant l’impatience des voyageurs, le ton a monté et les membres du service de sécurité de l’Aéroport ont dû intervenir.

« Ils ont menacé de nous sortir. Ils nous ont même dit : si vous n’êtes pas contents vous avez juste à partir sachant très bien qu’on ne peut se faire rembourser », mentionne la voyageuse.

Même si les passagers avaient des doutes, le vol pour Varadero était finalement prévu pour 19h26.

Du déjà vu

Les mauvaises critiques concernant le service de la compagnie Sunwing se sont multipliées dans les dernières semaines.

Le 7 novembre dernier, des voyageurs ont dû patienter plus de 32 heures à l’Aéroport international de Québec avant de prendre leur avion en direction de Punta Cana. Une situation qui avait été fortement dénoncée par la clientèle.

Cette semaine à l’aéroport Pearson de Toronto, des passagers excédés des retards pour récupérer leurs bagages ont lancé des injures aux employés de Sunwing.

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux a fait le tour du web au Canada.