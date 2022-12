Le mauvais temps a privé plus de 350 000 clients d’Hydro-Québec d’électricité

Des pannes d’électricité ont bousculé les plans de milliers de Québécois à la veille du réveillon et forcé de nombreux commerces à fermer leurs portes plus tôt que prévu.

« On a des bougies, du prêt à manger et des jeux de société pour ce soir, mais pour demain, on n’a pas vraiment de plan B », témoigne Élina Perron.

Sa famille a hésité à se rendre à son chalet près du lac Massawipi, en Estrie, en raison des conditions routières. Finalement, le trajet à partir de Montréal s’est bien déroulé, mais à son arrivée, le chalet était plongé dans le noir.

Courtoisie

La jeune femme avait bon espoir que l’électricité revienne pour le repas à la mijoteuse prévu pour le réveillon auquel des membres de la famille de la région, mais aussi en provenance des États-Unis doivent participer.

À Saint-Benoît-Labre, en Beauce, c’est la grande majorité du village qui était privé de courant.

«La seule station-service n’avait pas génératrice», raconte Marie-Christine Roy, qui a dû attendre pendant une heure et demie que son conjoint ramène des bidons d’essence du village voisin avant de se rendre à un mariage à Beauceville.

À son arrivée à l’hôtel, il n’y avait pas d’électricité.

Commerces fermés

Plongés dans le noir, de nombreux commerces ont dû devancer leur fermeture d’une journée, comme le restaurant Barry à Bedford, en Estrie.

« Le courant devait revenir à 11h45, mais finalement c’est devenu 19h. On ne peut pas faire marcher les ventilateurs et il fait noir alors on a décidé de fermer», explique la propriétaire de la cantine, Stéphanie Barry.

La pharmacie Proxim de la municipalité a également dû fermer pour la journée et priait ses clients de faire préparer leurs prescriptions par téléphones.

Des quincailleries, cliniques médicales et concessionnaires automobiles annonçaient leur fermeture dans les régions touchées.

Des milliers de foyers touchés

Au moins 339 000 clients d’Hydro-Québec étaient privés d’électricité à 15h30.

Les régions de la Capitale-Nationale, de la Montérégie, de Montréal étaient les plus touchées, alors que de nouvelles pannes frappaient des centaines de foyers en en Chaudière-Appalaches (2 483 clients), au Centre-du-Québec (1 672 clients) et en Estrie (11 033 clients).

«Il y a des gens dans des zones plus isolées qui vont être privés de courant pendant un bout de temps, je ne peux pas dire combien d’heures», a prévenu Francis Labbé, porte-parole de la Société d’État.

Près de 1000 travailleurs étaient mobilisés pour rétablir le courant, dont certains ont renoncé à leurs congés des Fêtes.​

Dans certaines régions, il n’est pas impossible que les pannes durent plusieurs jours. Hydro-Québec recommande aux gens de se préparer à cette éventualité avec une lampe de poche, des batteries portables rechargées ainsi que des couvertures.