Tempête «historique»: Noël n'aura pas lieu pour de nombreuses familles

Annulé en 2020, restreint en 2021, puis trop risqué pour s’y rendre en 2022 : Noël n’aura finalement encore pas lieu pour de nombreuses familles.

• À lire aussi: Après le virus, une tempête comme cadeau de Noël

• À lire aussi: La Ville de Québec se prépare à la «bombe météo» de Noël

• À lire aussi: Préparez-vous à une tempête historique pour Noël

« C’est très dur pour nous. Je suis triste parce que c’est la première fois qu’on ne fêtera pas Noël avec ma mère », soupire Sylvie Matte, qui habite à Boston.

Chaque année, la femme de 56 ans originaire de Mont-Laurier parcourait les quelque 600 km qui la séparent de sa famille pour célébrer le temps des Fêtes. Un trajet de 10 à 12 heures, si l’on ajoute la neige et le verglas attendus.

« Mon conjoint, ma fille et moi, on va finalement rester en pyjama en mangeant de la tourtière et en déballant des cadeaux », explique Mme Matte, qui compte tout de même faire un appel vidéo avec ses proches.

Noël éparpillé

Les mauvaises conditions météorologiques ont aussi joué les trouble-fêtes pour Marie-Aimée Labbé, dont le fils est coincé à Vancouver, où les avions sont déjà cloués au sol.

Le duo devait partir de Québec pour se rendre dans la communauté de Pessamit et rejoindre la belle-mère de Mme Labbé. Celle-ci a finalement décidé de retrouver sa belle-fille pour éviter qu’elle soit seule pour Noël.

« On est allées acheter des provisions pour être prêtes à toute éventualité. Pour le réveillon, ça ira à plus tard cette semaine, quand tout le monde sera là », raconte la femme de 50 ans.

Retrouvailles gâchées

De son côté, Éric Desmarchais comptait mettre le paquet pour ce Noël en compagnie de ses enfants et sa mère. Une première depuis plusieurs années.

De Napierville, il avait réservé des chambres dans un hôtel de Québec pour tout le week-end, pour ses proches et lui. Il a finalement dû annuler.

« C’était leur cadeau de pouvoir passer ce temps-là ensemble. Cette tempête-là est mieux d’être à la hauteur ! » peste l’homme de 51 ans qui invitera plutôt sa famille pour un souper, le 25 décembre.