Le sirop d’érable québécois coule à flots dans la réserve stratégique

L’année record de production permettra aux acériculteurs québécois de payer leurs dettes. La « réserve stratégique » sera quant à elle renflouée.

« On était beaucoup de producteurs à la fin qui étaient fatigués et qui avaient hâte que ça finisse ! », raconte Alan Bryson, propriétaire de l’érablière Omaple à Notre-Dame-de-la-Merci, dans Lanaudière.

« On a travaillé une semaine de plus à transporter l’eau et à la ramener à la cabane pour la transformer en sirop d’érable. On a fait bouillir six jours de plus, car la qualité de l’eau était encore très bonne. Mais on ne se plaint pas, on est content ! C’est bon pour la rentabilité des entreprises et ça nous permet de rembourser des dettes accumulées pendant les mauvaises années », ajoute-t-il.

Le dernier printemps a vu les arbres couler comme jamais dans l’histoire du Québec. La production de sirop a fracassé des records avec 15,9 millions de gallons, en hausse de 59,1 % par rapport à 2021.

« C’est grâce, d’une part, à ce que Dame nature nous a donné, les températures ayant été adéquates. Mais c’est aussi parce que notre industrie se développe. On investit et on utilise de nouvelles technologies, des techniques de production plus efficaces », explique Alan Bryson.

Un outil crucial

Cette production record permettra de renflouer la fameuse « réserve stratégique ».

Ce gigantesque entrepôt, situé à Laurierville dans le Centre-du-Québec, est gros comme cinq terrains de football. Il peut contenir jusqu’à 94 000 barils de sirop d’érable, soit environ 5,1 millions de gallons, selon l’Union des producteurs agricoles (UPA).

« La réserve, c’est un outil que les producteurs ont mis en place pour garantir des prix stables, mais aussi un approvisionnement stable pour le marché. On entrepose les surplus, et les producteurs acceptent de ne pas être payés à 100 % pour leur production de l’année courante », explique Isabelle Fontaine, directrice générale chez les producteurs acéricoles du Québec.

Viser un équilibre

L’an dernier, pour répondre à une forte demande, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec a dû puiser dans sa réserve stratégique.

« L’an passé, 67 millions de livres de sirop d’érable ont été pris dans la réserve, sur un total de 104 millions. Ça a amené la réserve à 37 millions de livres environ », affirme Isabelle Fontaine. Mais le but n’est pas de renflouer la réserve trop rapidement, précise-t-elle, car cela signifierait plus de retards de paiements pour les producteurs.

« Si on en met trop dans la réserve, on diminue les liquidités des producteurs. Donc on essaie de viser un équilibre », explique-t-elle.

Ramener la réserve stratégique à 100 millions de livres pourrait se faire en quatre ou cinq ans, selon elle.