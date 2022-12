Le vent complique les opérations de déneigement à Québec

Le vent fort qui souffle sur la région de Québec aujourd’hui freine le travail des équipes de déneigement.

Jimmy Lessard, propriétaire de Solution Déneigement, estime que le plus gros du travail est à venir.

«On a fait une première sortie ce matin. On attend que le vent se calme un peu. C’est beaucoup le vent qui est problématique. On déneige pour que les gens puissent sortir de chez eux, mais ça se remplit vite à cause du vent», a-t-il expliqué.

Après deux années difficiles liées à la pandémie, cette tempête vient jouer les trouble-fêtes puisque plusieurs travailleurs risquent de devoir sacrifier leur réveillon.

«Dans cette industrie-là, il faut être conscient qu’on est à la merci de la météo. Quand on embarque là-dedans, il faut être disponible peu importe la fête», a ajouté M. Lessard.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Les prochaines heures seront déterminantes. Si jamais les prédictions de pluies verglaçantes se matérialisent, cela pourrait fort bien venir compliquer le travail des équipes de déneigement.

«On voit que demain [samedi], il y a moins de neige. Il y a encore du vent, mais c’est vraiment la pluie qui va faire la différence pour Noël. Actuellement, il fait -2 ° C, mais ça va se réchauffer plus tard. Dès que ça va tomber en pluie, ça va se transformer en pluie verglaçante. C’est là que ça va changer le cours de notre travail. De la pluie verglaçante, c’est plus compliqué, mais on va s’adapter en fonction de ce qui va tomber.»

Photo courtoisie Solution déneigement

Des conseils pour aider le travail des déneigeurs

Avec le vent, plusieurs débris se retrouvent dans les entrées de stationnement, souligne M. Lessard, comme des décorations de Noël, des housses de BBQ, des morceaux d’abri temporaire, etc. qui peuvent provoquer des bris d’équipement.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

«Les employés vont travailler de longues heures. C’est important de laisser de l’espace à nos déneigeurs. Il faut être compréhensif et patient aussi. C’est inutile d’appeler pour demander où est rendu le déneigeur. On sait que la météo retarde tout le monde aujourd’hui. Les déneigeurs vont être présents durant le temps des Fêtes», a-t-il assuré.

Sur l’autoroute, ce dernier invite aussi les automobilistes à faire preuve de prudence et à s’en tenir aux voies qui sont bien dégagées.

«Il faut envisager que les déplacements vont prendre un peu plus de temps aujourd’hui. Il faut être patient et courtois. N’essayer pas des manœuvres téméraires pour sauver deux minutes», a-t-il dit en terminant.