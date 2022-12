Les 5 biographies qui ont retenu notre attention en 2022

C’est connu, on aime lire les biographies de gens célèbres, ceux qui ont connu le succès, la gloire et parfois, des destins tragiques aussi. On se projette facilement dans leur intimité, soit par simple curiosité ou pour rêver et se laisser transporter dans l’univers des divas qui vivent sous les projecteurs. Parmi les nombreuses biographies qui ont paru cette année, voici les cinq qui se sont démarquées.

1) CÉLINE DION

On ne savait pas tout...

Photo fournie par la maison d’édition

Notre célèbre Céline à qui on voue un attachement sans borne a été fortement ébranlée depuis la mort de René Angélil, son mari, l’homme de sa vie, son mentor, son gérant, son pilier, son équilibre et le père de ses enfants. Tout récemment, on en apprenait davantage de la bouche de Céline sur la terrible maladie rarissime qui secoue la diva de Charlemagne, au point de ne plus pouvoir remonter sur scène.

Dans leur livre, les auteurs Laurence Pieau et Hervé Tropéa avaient vu juste en écrivant, après avoir interviewé le médecin spécialiste de la chanteuse, le brillant Dr Jean Abitbol, ORL et phoniatre, spécialiste des cordes vocales reconnu mondialement, que sa santé ne lui permettrait plus de repartir pour de longues tournées, comme elle le faisait avec autant de ferveur précédemment.

Ceux qui croyaient la connaître par cœur ont été surpris de découvrir, dans cette nouvelle biographie, de nouvelles facettes de la célèbre chanteuse internationale grâce à de nombreuses entrevues exclusives que les auteurs se sont vu accorder. On apprend les dessous de sa relation avec plusieurs acteurs de l’industrie demeurés secrets jusque-là. Forte et courageuse, mais également triste, déstabilisée et vulnérable, Céline a été meurtrie par le refus de son fils, René-Charles, lorsqu’elle lui a proposé de lui confier la direction de sa carrière à titre d’agent. Aujourd’hui, c’est elle qui tient les rênes de son destin.

2) ELTON JOHN

Flamboyant et excentrique

Photo fournie par la maison d’édition

L’excentricité d’Elton John, qui a toujours été en quelque sorte sa marque de commerce, ressort très bien dans sa biographie. Le chanteur âgé de 75 ans, qui a vendu plus de 300 millions d’albums, a connu des années difficiles notamment en raison de sa consommation de drogue. Si le succès lui est quelque peu monté à la tête, il admettra que l’alcool et la cocaïne ont gâché une partie de sa vie. Néanmoins, on lui pardonne ses écarts de conduite et ses quelques caprices et excentricités qu’il revendique encore souvent puisque ses épreuves l’ont rendu plus humain. D’ailleurs, sa franchise à propos de sa bisexualité ne lui a pas rendu la vie facile. Plusieurs se sont mis à bouder ses spectacles. Heureusement pour lui, les choses se sont arrangées notamment lorsqu’il a présenté ses tournées mondiales ainsi que ses deux résidences au Caesars Palace Colosseum, à Las Vegas, attirant des millions de personnes.

Aujourd’hui, la légende du pop semble profiter de la vie avec son mari, le cinéaste canadien David Furnish, et leurs deux fils adoptifs.

3) MICHELLE OBAMA

Une philosophie de vie exceptionnelle

Photo fournie par la maison d’édition

L’ancienne première dame des États-Unis qui suscite le respect et la dignité est une femme lumineuse qui veut aider les autres. Dans son second livre, elle évoque ses craintes et ses doutes sans détour et en toute franchise. Mais ce sont principalement ses valeurs et sa philosophie de vie qui ressortent dans cette biographie. La mère de deux enfants, Malia et Sasha, et épouse de Barack Obama poursuit sa mission de vie en acceptant plusieurs enga-gements afin de transmettre l’espoir et la lumière à ceux qui en sont dépourvus. Selon elle, il est important de transmettre cette belle lumière qui nous habite et qui sommeille au fond de nous. Il suffit de la tourner vers les autres, pour qu’elle puisse jaillir sur eux. Une façon d’encourager les autres à se surpasser.

4) LA PRINCESSE DIANA

Une princesse engagée

Photo fournie par la maison d’édition

Impossible de ne pas verser une larme en lisant cette biographie. Tandis que l’on célébrait récemment le triste 25e anniversaire du décès de la princesse du peuple, un nouvel éclairage sur sa vie a été apporté avec cette récente biographie. Celle qui a été adulée partout à travers le monde a non seulement connu une fin tragique, mais a aussi été malheureuse en amour. Il y a eu, certes, son prince Charles, infidèle, mais elle n’a pas connu un bonheur complet avec les autres hommes qui ont suivi dans son intimité, au point d’en avoir le cœur brisé. Ce qui ne l’a pas empêchée de se vouer à de multiples causes humanitaires. Heureusement pour elle, il y a eu ses deux fils, les princes William et Harry pour à qui elle vouait un amour indéfectible.

5) BRUNO PELLETIER

Un homme empreint d’authenticité

Photo fournie par la maison d’édition

Le célèbre chanteur qui a connu ses heures de gloire à l’international avec l’opéra rock Starmania, puis au début des années 2000, avec les succès de Miserere et Notre Dame de Paris a réussi à conquérir son public des deux côtés de l’Atlantique. Mais ce qui ressort de cette biographie, c’est cette belle authen-ticité avec laquelle il se livre. L’homme qui a vécu des difficultés finan-cières a su se relever en demeurant optimiste tout en travaillant, avec tout le perfectionnisme qu’on lui connaît afin de poursuivre sa route.

On attend avec impatience son nouveau spectacle musical, Al Capone, où il incarnera Elliot Ness, qui verra le jour à Paris, aux Folies Bergère, en janvier 2023.