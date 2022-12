Les vertus de la mélatonine

J’ai souvent du mal à m’endormir le soir et je n’ose pas prendre le médicament que mon médecin m’a prescrit il y a un an, de peur d’y devenir accro. Mais comme le sommeil vient rarement naturellement et que ça me crée une certaine angoisse, une amie m’a suggéré de prendre de la mélatonine. Il semble que dans son cas à elle, les effets soient bénéfiques. Qu’en pensez-vous ?

Une personne âgée qui veut rester en santé

Je connais peu de choses à son propos, mais ce que je lis sur son origine me donne confiance : « La mélatonine est communément appelée l’hormone du sommeil, et elle est produite naturellement dans la glande pinéale du cerveau. Elle aide à réguler le rythme circadien du corps, aidant à s’endormir la nuit et se réveiller le matin. » Mais comme je ne suis pas médecin, je vous inciterais à en parler avec votre généraliste afin qu’il vous donne son avis, et en même temps, lui dire que vous ne prenez pas le médicament qu’il vous avait jadis prescrit.