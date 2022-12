L’État québécois est un vieux bazou

Connaissez-vous l’article 633.1 du Code de la route?

Il stipule que la SAAQ peut interdire l’accès aux chemins publics à tout modèle ou toute catégorie de véhicule qui constitue un risque pour la sécurité des personnes.

Si l’État québécois était un char, ça ferait longtemps qu’il serait envoyé à la fourrière.

Jean-Guy Hood

Dans les années 60, le Québec s’est doté d’un État moderne.

L’équivalent d’une Lamborghini rutilante qui, comme Halle Berry dans Catwoman ou Elvis dans son spectacle de retour le 3 décembre 1968, sentait le bon cuir neuf.

Mais ça fait 60 ans.

Aujourd’hui, notre beau bolide est un vieux bazou.

Si on lui faisait subir une inspection mécanique, le garagiste appellerait tout de suite les autorités.

Ça pète de partout.

Comme dirait Jean-Guy Hood, le garagiste joué par Alain Dumas, «les galipeurs sont débarqués, le bar joint est slack, le tie rod tourne mal, les chucks absorbers sont finis, le gasket est sur le bord de sauter et les brakes sont aux fesses.»

Ce n’est pas seulement le système de santé qui prend l’eau.

C’est le bolide au grand complet.

Le système de justice, d’éducation, les prisons, la police, les transports, alouette. C’est rendu qu’un maniaque qui dirigerait un réseau de pédophiles pourrait échapper à l’étiquette de délinquant dangereux parce qu’on n’a pas pu l’examiner dans les délais prévus!

Un canard boiteux

Si l’État québécois était une entreprise, ça ferait longtemps que les membres du conseil d’administration auraient tiré la sonnette d’alarme.

Ils diraient au PDG: «Votre modèle d’affaires est tout croche! Regardez le nombre de retraités qu’on va payer à ne rien faire pendant 30 ans, versus le nombre de travailleurs en activité. Comment pensez-vous qu’on va payer le fonds de pension de tous ces gens, vous?

– Ben... En augmentant les taxes et les impôts des contribuables!

– Êtes-vous fou? L’élastique est déjà étiré au maximum! Et puis c’est rien, ça, regardez le nombre de personnes qui travaillent pour l’État: ça ne cesse d’augmenter! La machine ne cesse de grossir! Comment on va payer tous ces fonctionnaires?

Et ça, c’est sans compter les gens qui vivent de plus en plus vieux et qui sont malades de plus en plus longtemps! Comment on va pouvoir payer leurs soins?

Je suis désolé, mais vous devriez revoir votre modèle d’affaires au grand complet, car si vous continuez comme ça, vous allez rentrer dans le mur et faire faillite!»

Du sirop Lambert

On a beau accoucher de «réformes» à répétition, ça ne réglera rien à long terme.

C’est comme poser des pneus neufs à un bazou.

On demande à un État qui a été construit pour solutionner des problèmes propres aux années 60 de régler des problèmes de 2023!

On pense guérir un gars qui souffre d’un cancer des poumons en lui donnant du sirop Lambert!

La réalité, c’est que ça ne donne strictement rien d’essayer de faire du neuf avec du vieux.

Ce qu’il faut, c’est un changement de culture. De mentalité.

C’est rendu qu’on demande à l’État de brosser les dents de nos enfants!

Quand va-t-on se rendre compte que le père Noël n’existe pas?