Livraison express avec Omy Laboratoires

Omy Laboratoires revient en force cette année avec sa populaire offre de livraison express ! Jusqu’au 23 décembre, l’entreprise propose à sa clientèle l’opportunité d’obtenir leurs soins sur mesure et leurs achats cadeaux juste à temps avec l’option de livraison le jour même. Avec l’objectif de simplifier les achats de dernière minute et de répandre la féérie des Fêtes, c’est le Père Noël en personne qui assure la livraison des commandes dans la grande région de Québec. De plus, Omy Laboratoires s’engage auprès de la YWCA de Québec en leur remettant une mousse nettoyante Active pour chaque trois commandes placées via le service de livraison en accéléré.

►Profitez de l’occasion en plus de contribuer à une bonne action! omycosmetics.com/