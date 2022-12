Marcher droit est-il toujours la seule règle à observer?

Je vous écris parce que nous avons du mal, mon conjoint et moi, à nous ajuster pour l’éducation des enfants. Nous en avons deux ensemble (un garçon de six ans et une fille de trois ans) et il avait déjà une fille d’une précédente union. Cette enfant de 12 ans a été éduquée d’une manière plutôt laxiste, puisque ses deux parents privilégiaient l’absence de règles et le dialogue avec leur enfant, avec pour résultat qu’elle se rebiffe dès que je lève le ton pour la faire obéir.

Ce fut difficile au début de notre union puisque nous l’avons en garde partagée avec sa mère et qu’elle avait du mal à se plier à mes volontés. Mais avec de la patience, j’ai réussi à m’en faire une amie et à me faire écouter d’elle, de temps en temps, mais pas plus.

Elle discute toutes mes deman-des et elle exige une raison logique pour chacune d’entre elles. Comme j’ai été élevée dans la rigueur et que c’est ce que je privilégie avec mes enfants, la jeune me tape sur les nerfs quand je suis obligée de justifier tout ce que je lui demande de faire. Et comme mon conjoint l’a élevée comme ça, c’est difficile pour lui d’être rigide aujourd’hui. Alors, il préfère se réfugier dans le silence et me laisser établir les règles dans la maison.

Je trouve ça lourd d’être toujours celle qui dicte les choses à faire et le comportement que j’attends de nos enfants. Mais lui il se dit incapable de faire preuve d’autorité, et que si c’est ce que j’attends de lui, je vais attendre longtemps. Comment le rendre conscient du rôle qu’il devrait jouer auprès des enfants pour qu’on soit sur une même longueur d’onde.

Je crains que les innombrables discussions que j’ai avec sa fille ne contaminent les deux miens. Je n’aurais pas envie d’avoir avec eux les interminables explications que je dois avoir avec elle. Mais comme je suis seule dans mon combat, je le sens perdu d’avance, avec pour conséquence en plus de passer pour la méchante.

Maria

Que vous appreniez à expliciter vos demandes est une bonne chose en soi puisque la rigueur éducative simplette d’antan n’a plus cours aujourd’hui et qu’il est bon que les jeunes comprennent l’origine des directives de comportement édictées par leurs parents. Par ailleurs, votre conjoint doit comprendre qu’il a aussi son rôle à jouer dans cette opération et qu’il ne peut vous laisser intervenir seule. La complicité des parents est importante pour rendre les enfants conscients de leur volonté commune de les voir agir en fonction de principes clairs et faciles à comprendre.