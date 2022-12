NBA: les Raptors dominent les Cavaliers

Aidés par un excellent taux de réussite aux tirs de trois points, les Raptors de Toronto ont signé un deuxième gain consécutif face à des équipes mieux classées qu’eux en battant les Cavaliers 118 à 107, vendredi soir, à Cleveland.

Assez inefficaces du centre-ville avec un taux de réussite de seulement 32,2 % cette saison, les joueurs des Raptors ont fait flèche de tout bois contre les «Cavs». Dix-neuf de leurs 37 tentatives pour trois points ont abouti dans le panier, un sommet d’équipe en 2022.

OG Anunoby et Fred VanVleet ont été les meilleurs à ce chapitre en réussissant respectivement six et cinq lancers lointains. Anunoby et Pascal Siakam ont mené les visiteurs avec une récolte de 26 points, tandis que Scottie Barnes en a ajouté 25 à sa fiche.

Toronto n’a jamais regardé derrière après avoir pris les devants 69 à 53 à la mi-temps. Les hommes de l’entraîneur-chef Nick Nurse n’ont amassé que 20 points au quatrième quart, mais sans grandes conséquences.

Les Raptors (15-18) pourront amorcer la pause des Fêtes avec le sourire, puisqu’ils ont vaincu coup sur coup les Cavaliers (22-12) et les Knicks de New York (18-15). Au classement, la formation de la Ville Reine occupe toujours le 10e rang de l’Association de l’Est.