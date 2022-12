NFL: la saison des miracles

Le temps des Fêtes est une occasion qui donne envie de partager des moments divins, une douce folie, de petits miracles. Comme la saison des Vikings, quoi!

• À lire aussi: NFL: la cuvée 2021 des quarts-arrières prend du mieux

Les amateurs de football sont libres d’aimer, de détester, ou pire, d’être indifférents aux représentants du Minnesota.

Il y a cependant un terrain d’entente qui doit être universel et unanime : les Vikings donnent de la fichue bonne télé cette saison!

Par la nature de leurs matchs serrés, échevelés et complètement surréalistes, semaine après semaine, pas une équipe ne rend ses fervents plus cardiaques et pas une équipe ne rend ses détracteurs plus furax que les Vikings.

Il y a bien sûr des points d’interrogation qui entourent cette équipe, mais en frais de spectacle, difficile de trouver mieux. Ils se compliquent dangereusement la vie, mais il n’y a pas de moments ternes au royaume du pourpre.

Un scénario récurrent

C’est beaucoup plus que leur remontée historique de 33 points menée samedi dernier contre les Colts qui mène à ce constat.

À la semaine 10, les Mauves ont triomphé des Bills par 33-30, même s’ils tiraient de l’arrière par 17 points à la fin du troisième quart.

Une semaine plus tôt, ils accusaient un retard de 10 points face aux Commanders avec 11 minutes à jouer et l’ont emporté 20-17.

Ils ont aussi effectué des remontées invraisemblables dans trois matchs de suite face aux Lions, Saints et Bears.

Kirk Cousins, un quart-arrière qui a hérité d’une sale réputation pour sa propension à flancher dans les grands moments, a orchestré pas moins de sept remontées au quatrième quart ou en prolongation cette saison, un sommet dans le circuit.

Getty Images via AFP

Bref, chaque semaine amène son lot de rebondissements improbables et de jeux impossibles à des moments opportuns.

Toujours des doutes

Malgré leurs succès, les critiques sont virulentes. Plusieurs osent même affirmer que les Vikings forment la pire équipe de 11-3 de l’histoire, considérant que leur différentiel de points marqués et accordés n’est que de +2. C’est un peu fort quand même de réduire cette équipe à une pauvre bande de veinards.

Il est clair que les Vikings n’ont pas une défense de championnat. Leur tertiaire se fait abuser en accordant une moyenne astronomique de 278,8 verges aériennes par match, ce qui leur octroie le 31e rang. Il faut objectivement reconnaître qu’il est difficile d’imaginer une équipe aller jusqu’au bout de ses ambitions avec une telle passoire.

N’empêche que les Vikings n’ont jamais été aussi opportunistes. Là où ils échappaient des matchs de toutes les manières imaginables par le passé, ils arrivent cette saison à fermer les dossiers de belle façon.

Ambiance positive

Kirk Cousins bénéficie de la confiance totale du nouvel entraîneur-chef Kevin O’Connell et son jeu s’en ressent positivement. On est loin du climat lourd qui a fini par écraser les joueurs à la fin du règne de Mike Zimmer, dans les dernières années.

AFP

Sur leurs 11 victoires, les Vikings en comptent 10 qui ont été soldées par huit points ou moins, ce qui égale, avec trois matchs à jouer, le record dans la NFL pour une saison complète.

La preuve que cette performance ne leur garantit rien, c’est que les deux autres équipes qui partagent cette marque, les Seahawks de Seattle en 2019 et les Oilers de Houston en 1978, n’ont pas atteint le Super Bowl lors de ces saisons miraculeuses.

Il n’en demeure pas moins que les Vikings alignent une attaque solide à tous les niveaux, avec l’un des trois meilleurs receveurs du circuit en Justin Jefferson. Toutes ces remontées ont affecté positivement la psyché de l’équipe.

Les supporteurs éprouvés de cette franchise vont sans doute frapper brutalement le mur en janvier, en raison des lacunes défensives évidentes. Mais pour l’instant, c’est Noël. Il est permis de rêver.

MES CHOIX DE LA SEMAINE 16

JEUDI

MON CHOIX

Jacksonville à NY Jets JETS

SAMEDI

MES CHOIX

Atlanta à Baltimore (13 h) RAVENS

Detroit en Caroline (13 h) LIONS

Buffalo à Chicago (13 h) BILLS

La Nouvelle-Orléans à Cleveland (13 h) BROWNS

Seattle à Kansas City (13 h) CHIEFS

NY Giants au Minnesota (13 h) VIKINGS

Cincinnati en Nouvelle-Angleterre (13 h) BENGALS

Houston au Tennessee (13 h) TITANS

Washington à San Francisco (16 h 05) 49ERS

Philadelphie à Dallas (16 h 25) COWBOYS

Las Vegas à Pittsburgh (20 h 15) STEELERS

DIMANCHE

MES CHOIX

Green Bay à Miami (13 h) DOLPHINS

Denver à LA Rams (16 h 30) BRONCOS

Tampa Bay en Arizona (20 h 15) BUCCANEERS

LUNDI

MON CHOIX

LA Chargers à Indianapolis (20 h 15) CHARGERS

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE : 12 en 16 (75%)

RÉSULTATS CETTE SAISON : 144 en 224 (64,3%)

LES CHOIX DU JOURNAL

Falcons d’Atlanta (5-9) vs Ravens de Baltimore (9-5)

TOUJOURS SANS JACKSON

Getty Images via AFP

Lamar Jackson demeure sur la touche. Il est grand temps qu’il revienne à la place de Tyler Huntley, puisque sans lui, l’attaque a sombré. Lors des trois derniers matchs, les Ravens ont inscrit 10, 16 et trois points. La bonne nouvelle, c’est que la défense joue son meilleur football de la saison avec trois matchs de suite avec 14 points ou moins accordés. Considérant que l’attaque des Falcons est plus drabe qu’une messe, ça devrait suffire. Il ne faut pas s’attendre à un duel marquant.

Ravens par 7

Lions de Detroit (7-7) vs Panthers de la Caroline (5-9)

LA DÉFENSE S’EN MÊLE

AFP

Le plus surprenant dans la séquence actuelle de feu des Lions, c’est que la défense semble trouver sa voie. Après une première moitié de saison atroce, cette unité a limité quatre de ses sept derniers rivaux à 18 points ou moins. Cette heureuse tendance devrait se poursuivre face à des Panthers qui sont 30e en termes de verges gagnées et 24e pour les points marqués. Les Panthers ont passé trois quarts-arrières cette saison et les résultats demeurent tristes comme du verglas à Noël.

Lions par 5

Bills de Buffalo (11-3) vs Bears de Chicago (3-11)

DES BILLS TESTÉS

Getty Images via AFP

Après avoir signé trois massacres sanglants lors des cinq premières semaines, les Bills n’ont gagné qu’un seul match par plus de 10 points depuis. Ce n’est pas un problème comme tel, puisque les Bills trouvent le moyen de remporter des duels serrés, ce qu’ils ne réussissaient pas par le passé. Leur fiche est de 6-3 dans les matchs décidés par une possession cette saison, contrairement à 0-6 l’an passé. Ils sont mieux parés à toute éventualité, mais reprendront leurs airs dominants face aux Bears.

Bills par 10

Saints de La Nouvelle-Orléans (5-9) vs Browns de Cleveland (6-8)

RETOUR À LA TERRE

Getty Images via AFP

Depuis l’arrivée de Deshaun Watson en poste comme quart-arrière à la semaine 13, la production de Nick Chubb au sol a diminué. Il n’a pas gagné 100 verges au sol à ses trois derniers matchs, ni inscrit de touché. C’est normal que les Browns donnent le ballon à Watson pour chasser la rouille, mais ils ne sont pas complètement sortis de la course aux séries et doivent revenir à la base à grands coups de Chubb et de Kareem Hunt. Les Saints donnent 133 verges au sol par rencontre.

Browns par 4

Seahawks de Seattle (7-7) vs Chiefs de Kansas City (11-3)

SEAHAWKS EN DÉCLIN

Getty Images via AFP

Les Chiefs continuent de gagner, mais ils doivent impérativement resserrer leur jeu défensif. Dans les deux dernières semaines, les attaques minables des Broncos et Texans ont produit contre eux. Les Seahawks seront privés du receveur Tyler Lockett, ce qui devrait simplifier la tâche des Chiefs. Chez les Seahawks, Geno Smith a quelque peu refroidi depuis deux semaines, mais pas autant que le jeu au sol qui n’a pas produit 100 verges lors des cinq derniers matchs.

Chiefs par 8

Giants de New York (8-5-1) vs Vikings du Minnesota (11-3)

UN AUTRE DUEL SERRÉ

AFP

Un autre match corsé et émotif impliquant les Vikings? Assurément! Les Mauves et les Giants à eux deux ont été impliqués dans 18 matchs décidés par une possession cette saison. Les Vikings sont 1-2 contre les clubs de la division Est de la conférence nationale et 10-1 contre le reste de la ligue. Les Giants montrent toutefois la 28e attaque aérienne (179 verges par match), ce qui permettra à la pauvre tertiaire des Vikings de souffler. À suivre jusqu’au dernier sifflet!

Vikings par 6

Bengals de Cincinnati (10-4) vs Patriots de la Nouvelle-Angleterre (7-7)

TOUTE UNE DÉGRINGOLADE

Getty Images via AFP

La place des Bengals en séries a été confirmée par la défaite des Jets jeudi. Il ne faut jamais sous-estimer les Patriots, mais leurs ennuis offensifs sont préoccupants. Par rapport à la saison dernière, ils ont glissé du 10e au 29e rang sur les troisièmes essais, du 11e au 32e rang dans la zone payante et du 15e au 25e rang pour les verges amassées.

C’est donc une débarque monumentale à tous les niveaux. La défense peut encore sauver la mise, mais il se fait tard.

Bengals par 4

Texans de Houston (1-12-1) vs Titans du Tennessee (7-7)

PAS UNE PROIE SI FACILE

Getty Images via AFP

À leurs deux derniers matchs, les Texans ont chauffé les Cowboys et les Chiefs. C’est sans parler du fait que les Titans viennent d’en perdre quatre en ligne en marquant en moyenne 15,5 points, une bien maigre pitance. Ryan Tannehill sera absent et avec Malik Willis en poste comme quart-arrière pour les Titans, les Texans mettront toutes leurs énergies sur Derrick Henry. Ce dernier a couru pour 211, 212, 250 et 219 verges à ses quatre derniers matchs face aux Texans.

Titans par 3

Commanders de Washington (7-6-1) vs 49ers de San Francisco (10-4)

GARE AU FRONT!

Getty Images via AFP

Ce duel est plus intrigant qu’il en l’air, malgré le belle lancée des Niners. On n’a pas encore vu le jeune quart Brock Purdy contre un front capable de déranger comme celui des Commanders. Il y a là un élément de danger à surveiller. Sauf que les Commanders doivent traverser le pays après avoir joué dimanche soir, tandis que les 49ers sont reposés depuis 10 jours. Après quelques départs étonnants, Taylor Heinicke a ralenti et pourrait même perdre son poste.

49ers par 6

Eagles de Philadelphie (13-1) vs Cowboys de Dallas (10-4)

REVOILÀ MINSHEW!

AFP

Les Eagles devront se débattre sans Jalen Hurts, blessé à une épaule. C’est donc dire que le coloré Gardner Minshew reprend du service. Au-delà de son look d’une autre époque, Minshew peut offrir un très bon rendement. Les Eagles n’ont besoin que d’une victoire lors de leurs trois derniers matchs pour s’assurer l’avantage du terrain en séries. Ce sera compliqué cette semaine face à la défense des Cowboys. Minshew jouera bien, mais le facteur course avec Hurts manquera.

Cowboys par 3

Raiders de Las Vegas (6-8) vs Steelers de Pittsburgh (6-8)

CLIN D’ŒIL HISTORIQUE

AFP

Bonne idée de la NFL que d’organiser ce duel pour commémorer les 50 ans de l’un des jeu les plus célèbres de l’histoire, le «Immaculate Reception». Les deux équipes étaient en cause à l’époque et cette fois, il faut dire que les deux franchises ne sont plus aussi prolifiques. Quelle tristesse que le porteur et héros de ce jeu légendaire, Franco Harris, soit décédé à quelques jours de cette commémoration et du retrait de son chandail. Il y aura beaucoup d’émotion dans l’air à Pittsburgh.

Steelers par 4

Packers de Green Bay (6-8) vs Dolphins de Miami (8-6)

RETOUR EN CONFIANCE

AFP

Les Dolphins ont démontré, malgré la défaite de samedi dernier, qu’ils ne sont pas en chute libre et que leur attaque peut encore produire. Il n’est jamais facile de jouer contre une équipe désespérée comme les Packers, qui s’accroche encore au rêve des séries. Après avoir été amorphes au sol pour la majeure partie de la saison, les Dolphins ont donné le ballon à Raheem Mostert la semaine dernière, avec de beaux résultats. Les Packers sont 29e contre la course. C’est la lacune à attaquer.

Dolphins par 3

Broncos de Denver (4-10) vs Rams de Los Angeles (4-10)

DUELS D’ÉLIMINÉS

Getty Images via AFP

Qu’est-ce qu’on vous dirait bien de surveiller dans ce duel d’éliminés? Il y a le retour de Russell Wilson, si vous souhaitez savoir s’il va finir par avoir plus de passes de touchés (11) que de salles de bain dans sa maison (12). Sinon, est-ce que les Rams peuvent inscrire plus de deux touchés pour la première fois en neuf semaines? À vrai dire, ce match est surtout d’intérêt pour les Seahawks et Lions. Pourquoi? Parce qu’ils détiennent respectivement le premier choix des Broncos et Rams.

Broncos par 3

Buccaneers de Tampa Bay (6-8) vs Cardinals de l’Arizona (4-10)

UNE BELLE OCCASION

Getty Images via AFP

Tom Brady est loin d’être parfait cette saison, mais tous les problèmes des Bucs ne lui incombent pas. Les Bucs ont inscrit 18 touchés au sol la saison dernière et seulement quatre cette saison. Il sont en voie d’égaler une marque de médiocrité de la franchise à ce chapitre, qui a été établie en 1977. L’attaque a chuté du deuxième au 18e rang avec 53,7% seulement de touchés dans la zone payante. Les Bucs ont vraiment besoin d’un match face aux Cardinals avec Trace McSorley au poste de quart.

Buccaneers par 7

Chargers de Los Angeles (8-6) vs Colts d’Indianapolis (4-9-1)

PAUVRES COLTS!

AFP

Tout semblait si beau après un premier match et une première victoire pour le pilote Jeff Saturday chez les Colts. Depuis, son équipe a échappé une avance de 10 points face aux Eagles, perdu face aux Steelers, accordé 33 points aux Cowboys au quatrième quart et succombé à une remontée de 33 points des Vikings. Pour quitter cette spirale infernale, in confie le ballon à Nick Foles. Les Chargers peuvent passer en séries avec une victoire, ainsi qu’une défaite des Patriots.