Pannes majeures: Stoneham prête à accueillir ses citoyens

La ville de Stoneham a ouvert son complexe municipal pour les citoyens qui souhaitent se réchauffer en raison de pannes majeures qui risquent de toucher la majorité des habitants de la municipalité pour plus de 24 heures.

«Ce qu’on nous dit du côté d’Hydro-Québec c’est qu’ils manquent de bras face à la crise dans la région à cause des fêtes et qu’ils y vont par priorité. On ne peut pas s’attendre à avoir un retour à la normale avant 24 heures», indique le maire de Stoneham, Sébastien Couture.

Selon le site web de la société d’État, la quasi-totalité des citoyens semble être affectée par les pannes causées par le vent et la végétation.

La municipalité a donc décidé d’ouvrir son complexe municipal pour permettre aux gens de se réchauffer, prendre une douche, recharger leurs téléphones et avoir accès à de l’eau potable.

Il ne sera toutefois pas possible pour les citoyens de dormir sur place, comme l’établissement n’est pas équipé en conséquence.

«Heureusement qu’on n’a pas une vague de grand froid! On fait tout le nécessaire de notre côté pour se sortir de là le plus rapidement possible», souligne M. Couture.