Patinage artistique: du simple au couple... avec son amoureuse

Après une année sabbatique de la compétition, le patineur artistique Nicolas Nadeau, qui a été pendant plusieurs années parmi les meilleurs chez les hommes au Canada, est de retour sur la scène nationale, mais en couple.

Allant d’une médaille d’argent aux Championnats du monde junior à plusieurs participations au circuit des Grands Prix, le patineur a évolué parmi les meilleurs au monde.

C’est cependant après sa dernière participation aux Défis de Patinage Canada qu’il s’est remis en question, lui qui était déjà affligé d’une blessure récurrente au genou. «Je me suis dit qu’avec la meilleure performance que je peux faire, j’ai 79 points et mes compétiteurs font 85, voire 90. Si je veux me rendre aux Olympiques, c’est ça qu’il faut que je fasse. Ça n’arrivera pas en un an», a-t-il expliqué en entrevue avec l’Agence QMI.

Rapidement, sa réflexion l’a mené vers la possibilité de patiner en couple avec sa copine Emmanuelle Proft. «La “paire”, c’était vraiment une bonne option pour moi parce qu’il n’y a pas d’impact», a souligné Nadeau, estimant que lui et sa partenaire seront «dans les “tops” [au Canada] assez rapidement».

Puisqu’elle a évolué au niveau national en patinage simple, Proft détient elle aussi de bonnes aptitudes sur la glace.

Selon Yvan Desjardins, l’entraîneur de Nadeau depuis ses débuts, cette transition est une occasion pour le Boisbriannais de continuer à se développer.

«Je lui ai fait remarquer qu’il n’avait pas encore atteint son plein potentiel d’athlète», a-t-il dit en ajoutant qu’il est agréable de voir Nadeau s’épanouir dans cette nouvelle discipline.

«Je m’ennuyais de compétitionner et quand je suis revenu sur la glace cette année, ç’a vraiment fait du bien. J’ai donné mon show comme d’habitude, mais en plus, j’avais [ma blonde] à côté de moi», a précisé Nadeau.

Ensemble dans la vraie vie: un avantage?

Être dans une relation amoureuse peut constituer un avantage pour un couple de patinage. D’un côté, la communication est plus simple, puisque les deux patineurs ont déjà appris à régler des conflits hors-glace. D’un autre côté, il y a une chimie et une connexion bien perceptibles lors des performances.

«Des fois, en paire, ça paraît que c’est “fake”, mais nous autres, on peut le faire pour vrai la connexion parce qu’on s’aime vraiment», a mentionné Proft.

D’ailleurs, ils ont misé sur cet aspect de leur relation pour leur programme court.

«C’est l’histoire de deux personnes qui se retrouvent pour créer une symphonie ensemble parce que ça collait au couple qu’ils formaient dans la vraie vie, mais aussi au nouveau couple qu’ils forment sur glace», a expliqué Stéphanie Valois, entraîneuse de Nadeau et Proft, au sujet de ce programme.

Celle-ci estime d’ailleurs qu’ils se distinguent des autres grâce à leur charisme. «Ils dégagent tellement d’émotions», a-t-elle ajouté.

Vers les Championnats canadiens

Nicolas Nadeau et Emmanuelle Proft participeront aux Championnats canadiens en janvier. Ils entrevoient le tout d’un bon œil, mais ne se mettent pas trop de pression.

«On n’a pas vraiment d’attente. On est comme les inconnus qui arrivent là cette année. On va peut-être s’ajouter dans le “mix” et changer les places», a dit Proft.

«L’objectif, c’est de [brouiller] les cartes», a précisé son partenaire.

Changer de discipline, mais pas d’environnement

Pour Nicolas Nadeau, il était primordial de rester dans le même environnement, sans quoi, ce changement de discipline n’aurait pas eu lieu. Sur le plan budgétaire, il lui était impossible de s’exiler pour continuer à patiner, mais aussi l’attachement à son aréna et à ses entraîneurs est entré dans la balance.

Depuis quelques années déjà, Emmanuelle Proft s’entraînait également à l’École Excellence auprès d’Yvan Desjardins et de son équipe. Le couple s’y entraîne toujours, mais sous la direction de leur «coach» de «paire», Stéphanie Valois.

«Dans ma tête, c’était sûr, sûr, sûr que je ne changeais pas de “coach” parce qu’Yvan me connaît de A à Z, même si Stéphanie est rendue notre "coach" principale», a-t-il précisé.

Nadeau étant un Québécois et Proft une Ontarienne, le couple a choisi de patiner pour la Belle Province.

«Patinage Québec a tellement été une grande partie [du cheminement de Nicolas]. Ils ont aidé avec les compétitions et ils ont donné des bourses. Donc, ce n’était pas vraiment une option», a indiqué Proft.

«J’ai tellement été chapeauté par [eux] que je ne pouvais pas les laisser et aller en Ontario. De toute façon, ils continuent de tout le temps être autour de nous», a ajouté Nadeau.