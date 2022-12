Plomb dans l’eau: après les écoles, les garderies

Pas moins de 29 % des garderies du Québec avaient au moins un robinet dépassant la norme canadienne de concentration de plomb dans l’eau. Et le portrait pourrait être pire, puisque plusieurs services de garde n’ont toujours pas effectué de dépistage, plus d’un an et demi après la date butoir fixée par le gouvernement.

• À lire aussi: Encore trop de plomb dans l'eau de plusieurs écoles, en dépit d'une directive de Québec

Le problème était déjà connu dans les écoles publiques québécoises où 36 % des établissements dépassaient la norme lors de tests réalisés en 2020 et début 2021

Pour les garderies, jusqu’à maintenant, 877 des 3047 services de garde en installations (CPE, garderies subventionnées et non subventionnées) qui ont testé le taux de concentration de cette substance pouvant affecter le quotient intellectuel des enfants avaient au moins un point d’eau dépassant la norme de 5 microgrammes par litre, selon les plus récentes données du ministère de la Famille.

Mais le tableau n’est pas complet. Même si l’analyse de l’eau potable devait être terminée au printemps 2021, force est de constater qu’il y a de nombreux retardataires.

C’est le cas de 8 % des CPE, 12 % des garderies subventionnées et du quart des garderies non subventionnées.

La ministre de la Famille, Suzanne Roy, se dit « très sensible » à cet enjeu de santé publique.« C’est la raison pour laquelle le ministère a pris les moyens de faire rectifier rapidement la situation et continuera à faire un suivi. Il est très important de tout mettre en œuvre afin que nos tout-petits puissent évoluer dans le meilleur environnement possible », fait-elle valoir, dans une déclaration écrite.

Elle ajoute être déjà en action pour s’assurer que les relances soient faites auprès des installations qui n’ont pas réalisé les tests.

Des entreprises privées

Au gouvernement, on précise toutefois que contrairement aux écoles, les garderies sont des entreprises privées. Ce sont elles qui ont la responsabilité de respecter le Règlement sur la qualité de l’eau potable.

Mais la nouvelle loi sur les services de garde à l’enfance adoptée au printemps 2022 permet maintenant au gouvernement d’imposer des normes pour la santé des bambins et d’exiger les résultats d’analyse.

Un nouvel outil qui pourrait forcer la main des récalcitrants. « Les travaux visant la mise en place de telles normes dans un règlement ont déjà débuté », précise le porte-parole du ministère de la Famille, Bryan St-Louis.

Il souligne que Québec a financé à hauteur de 2,2 millions $ toutes les activités de prises d’échantillons et des tests effectués par des laboratoires agréés.

L’État a aussi payé l’achat de filtres pour tous les robinets qui dépassaient la norme.

En incluant les garderies en milieu familial qui avaient des taux de plomb dans l’eau trop élevés, le trésor public a ainsi payé les coûts d’achat de 2025 filtres.

Pas de contrôle

Le président de l’Association des garderies non subventionnées en installation, David Haddaoui, dit n’avoir aucun contrôle sur les tests effectués ou non.

« Les garderies étaient censées faire un test d’eau envoyé par le ministère. Les gens l’ont fait, la majorité, dans le restant, je ne sais pas, est-ce que ce sont des garderies qui n’existaient plus ? dit-il. On n’a aucun contrôle sur ça. »

L’Association québécoise des CPE n’était pas non plus impliquée dans le suivi effectué auprès des établissements ayant des points d’eau défectueux, mais l’organisme est confiant que les ajustements ont été apportés.

« On sait que certaines installations toutes récentes ou qui avaient déjà procédé aux analyses et aux travaux sont dans ce 8 % manquant », ajoute-t-on.

Rappelons qu’en 2019, l’Institut national de santé publique (INSPQ) avait tiré la sonnette d’alarme et pressé le gouvernement de dresser un portrait exhaustif de la situation. Québec avait demandé un état des lieux dans les écoles et les garderies.

Effets neurologiques

Sur son site, le gouvernement souligne que les fœtus, les nourrissons et les enfants sont particulièrement vulnérables et sensibles aux effets neurologiques du plomb, même si le risque pour la santé demeure faible.

« Ceux qui boivent souvent de l’eau contenant du plomb pourraient avoir de légers effets sur leurs habiletés d’apprentissage », peut-on y lire.

Plomb dans l’eau potable

Concentration maximale acceptable : 5 microgrammes par litre (norme fédérale adoptée par Québec)

GARDERIES

Pourcentage de services de garde éducatifs à l’enfance qui ont réalisé les tests :

92 % des CPE

88 % des garderies subventionnées

74 % des garderies non subventionnées

Nombre de services de garde en installations testés ayant au moins un robinet dépassant la norme :

877 sur 3047 installations

ÉCOLES

À la demande du ministère de l’Éducation, la qualité de l’eau avait aussi été analysée dans toutes les écoles de la province en 2020 et au début 2021.

Résultat dans les écoles : 36 % des points d’eau des écoles publiques québécoises dépassaient la norme

Sources : ministère de la Famille et ministère de l’Éducation