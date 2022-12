Tempête hivernale: plus de 200 000 foyers sans électricité au Québec

Les effets de la tempête qui s’abat depuis jeudi soir commencent à se faire ressentir puisque plus de 200 000 résidences se retrouvaient sans électricité vendredi matin, selon le site Info-pannes d’Hydro-Québec.

• À lire aussi: Les problèmes s'accumulent déjà à Québec

• À lire aussi: Tout ce qu'il faut savoir sur la tempête qui frappe le Québec

Voici les régions les plus touchées:

Capitale-Nationale: 62 856 clients sans courant

Outaouais: 42 717 clients sans courant

Laurentides: 35 096 clients sans courant

Les régions de Lanaudière (4 005 clients), de la Montérégie (13 564 clients), mais aussi ne sont pas en reste sur les coupures de courant.

«[Vendredi] matin, les pannes qu’on trouve sur le réseau sont principalement causées par les rafales», a indiqué Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole d’Hydro-Québec, en entrevue à LCN.

AFP

Des foyers commençaient aussi à perdre l’électricité en Chaudière-Appalaches (2 483 clients), au Centre-du-Québec (1 672 clients) et l’Estrie (11 033 clients).

À l’inverse, la situation restait à la normale à Montréal avec très peu de pannes malgré le cocktail météo de pluie et de vent qui touchait la métropole en matinée. Laval avait pour sa part 3842 clients touchés.

«On n’est pas dans un scénario de grande accumulation de verglas comme ce fut le cas en 1998», a tenu à rassurer le porte-parole au sujet des coupures de courant.

«Ce qui nous dérange, ce sont les rafales de vent qui pourraient atteindre plus de 100 km/h dans certaines régions», a-t-il ajouté.

Près de 800 travailleurs de la société d’État sont mobilisés pour la journée afin de rétablir le courant au besoin.

AFP

Hydro-Québec recommande ainsi aux Québécois de se préparer à faire face à une possible panne avec une lampe de poche ou encore des batteries portables rechargées.

Pour les détails de toutes les régions, cliquez ici.

Ailleurs au pays aussi

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Ce n’est pas que le Québec qui est frappé de plein fouet par la tempête de neige tandis que les autres provinces canadiennes ont aussi subi les contrecoups des vents violents vendredi matin.

Un mélange de pluie verglaçante, de neige et de vents forts a causé plus de 30 pannes de courant à Ottawa, où plus de 12 000 clients manquaient d’électricité en matinée, a indiqué Hydro Ottawa dans un communiqué.

«On s'attend à ce que les températures chutent aujourd'hui, ce qui pourrait entraîner un gel rapide dans les endroits où il pleut, accompagné parfois de vents forts et de neige, ce qui pourrait causer d'autres pannes d'électricité et endommager nos infrastructures», a-t-il été précisé.

De nombreuses autres pannes de courant sont aussi répertoriées dans le sud-est de l’Ontario, où plus de 30 800 clients d’Hydro One manquaient d’électricité en matinée.

À Vancouver, plus de 4600 clients n’avaient plus de courant vers 8h30, même si la province s’attend à davantage de pannes vendredi et samedi.

«C’est la pluie gelée que nos météorologistes et nos équipes suivent de très près. C’est que qui va ajouter du poids à la neige sur les arbres et les branches, ce qui va les rendre lourds et potentiellement, les faire tomber dans nos équipements et nos lignes électriques», a indiqué la porte-parole de BC Hydro, Susie Rieder, à CTV News.

En Alberta, l’organisme responsable de l’exploitation du réseau électrique a demandé aux foyers de préserver l’électricité vu le froid «extrême» et les «demandes élevées» en électricité depuis les derniers jours, a indiqué l’Alberta Electric System Operator (AESO) sur Twitter.

Des avertissements de fortes pluies et de vents destructeurs sont également en vigueur en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, de vendredi midi jusqu’à samedi matin, selon Global News.