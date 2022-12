Projet de tramway: appel d’offres de la Ville pour des postes de commandes de 24M$

Parallèlement au processus d’approvisionnement qui vise à sélectionner les partenaires privés qui réaliseront le tramway, la Ville de Québec entreprend des démarches pour créer les postes de commandes qui doivent chapeauter les opérations du futur tramway et des bus du Réseau de transport de la Capitale (RTC).

• À lire aussi: «Une très bonne semaine pour le tramway», se réjouit Marchand

Cette semaine, l’administration Marchand a ainsi publié un avis d’appel d’offres pour des services professionnels visant « la conception des postes de commandes centralisées (PCC) pour le Réseau de transport de la Capitale et le projet du tramway de Québec ».

Les entreprises intéressées ont jusqu’au 26 janvier 2023 pour déposer leurs soumissions. Concrètement, la Municipalité dit vouloir aménager un PCC principal et un PCC « de repli » pour un coût total de 24 millions $. Les deux seront localisés dans l’immense Centre d’exploitation et d’entretien (garage) du tramway, situé dans le secteur Chaudière.

Spécificités techniques

Les locaux du PCC central, une sorte de centre névralgique permettant de gérer le tramway et les bus du RTC, devront être d’une superficie approximative de 781 mètres carrés. La salle de contrôle devra comprendre « 30 postes opérateurs banalisés », quatre bureaux fermés, une salle de réunion, un local technique, une cuisine et des casiers pour le personnel et les patrouilleurs.

Le PCC de repli devra, quant à lui, avoir une superficie d’environ 297 mètres carrés et être doté de dix postes d’opérateurs banalisés en plus des autres infrastructures présentes dans le PCC principal.

Réflexion avancée

Dans les documents de l’appel d’offres, on constate d’ailleurs que la réflexion de la Municipalité est déjà avancée pour la conception de ces postes de commandes.

On y lit notamment que « dans le cadre de la phase de planification du projet de tramway de Québec, la Ville de Québec a préalablement demandé à un fournisseur de procéder à la conception préliminaire du PCC principal et du PCC de repli. Un mémoire technique a été produit pour ce dernier et est remis au fournisseur, à titre de référence, après la date d’adjudication du contrat ».