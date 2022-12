Rétrospective 2022: Nos chansons internationales préférées

Ils sont américains, canadiens, britanniques et français. Ils s’appelle Taylor Swift, Lizzo, Jack White ou encore Louise Attaque. Et ils ont un point en commun: ils sont les interprètes des 10 chansons internationales qui ont le plus fait vibrer notre équipe cette année.

Take My Breath, The Weeknd

AFP

Le génie du Torontois Abel Tesfaye, alias The Weeknd, est de savoir comment judicieusement recycler les sons d’une autre époque. Sur cette formidable épopée disco nocturne, il imagine une rencontre musicale entre Michael Jackson, Daft Punk et Giorgio Moroder. (CB)

Broken Bells, Greta Van Fleet

Yves Leclerc / Le Journal de Quebec

Les jeunes de Greta Van Fleet sont capables de faire beaucoup de bruit. Ils sont aussi capables de lever le pied et dévoiler de belles nuances. Cette superbe balade avec un bon vieux solo de guitare a résonné dans mes oreilles tout au long de ce superbe été 2022. (YL)

Anti-Hero, Taylor Swift

Photo tirée du magazine Rolling Stone

Difficile ne pas (re)tomber sous le charme de la talentueuse Taylor Swift en écoutant cette chanson tirée de son nouvel album : Midnights (184, 6 millions de flux sur Spotify en une journée!) La pièce semble être tout droit sortie de la tête et du cœur de quiconque s’est déjà senti anxieux et inadéquat : sujet universel vous dites ?! (SEN)

About Damn Time, Lizzo

Getty Images via AFP

Difficile (lire: impossible) de résister à la voix et au groove de Lizzo. Vous en doutez? On vous met au défi de rester immobile en écoutant la pièce About Damn Time, son petit bijou aux teintes de pop et de R&B qui a conquis la planète entière cet été. Échec assuré. (BL)

Free, Florence and the Machine

Dario Ayala / Agence QMI

Dire que cette puissante chanson donne envie de danser et de crier au monde qu’être différent est une bénédiction relève de l’euphémisme. Il faut regarder le clip mettant en vedette l’acteur britannique Bill Nighy (Love Actually) dans le rôle de l’anxiété de la chanteuse ou mieux, vivre cette chanson en direct en concert. (SEN)

Kaisarion, Ghost

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

J’aime beaucoup Ghost. Avec Kaisarion, Papa Emeritus IV fait dans le grandiose avec un refrain tueur et fédérateur. Il est difficile de résister à cet alliage bien dosé de guitares métal décapantes et une mélodie accessible qui reste dans la tête. (YL)

Nous, on veut vivre nous, Louise Attaque

Courtoisie P.A Hüe de Fontenay

Pour un premier album en six ans, Planète Terre, le groupe français a comblé les attentes. Sur Nous, on veut vivre nous, on sent l’urgence des musiciens qui jouent ensemble depuis plus de 25 ans. Un morceau qu’on a bien hâte d’entendre en spectacle lorsque le groupe reviendra nous voir. (RGM)

Taking Me Back, Jack White

AFP

Jamais à court d’inspiration, Jack White a sorti deux albums en 2022. Sur le premier, Fear of the Dawn, le musicien nous sert certaines de ses meilleures compositions en carrière. L’une d’elles, Taking Me Back, ouvre l’album avec énormément de testostérones et de distorsion. On adore! (RGM)

As it Was, Harry Styles

AFP

Harry Styles a consolidé une fois de plus son titre de nouvelle icône de la pop cette année avec l’irrésistible As it Was. Avec plus de 16 millions d’écoutes sur Spotify dans ses 24 premières heures sur la plateforme Spotify, une chose est certaine: cette pièce aura marqué 2022 au fer rouge. (BL)

Shinigami Eyes, Grimes

AFP

Au début de l’année, l’énigmatique musicienne canadienne semblait avoir l’intention de viser de nouveau les planchers de danse avec cette courte pièce parfaitement calibrée. Depuis, elle se mure dans le silence. À suivre en 2023 ? (CB)