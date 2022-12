Retrouver l’esprit des Fêtes

C’est en regardant la neige tomber que j’ai trouvé quoi vous dire. Ce sera peut-être le premier Noël post-pandémie, sans aucune restriction sanitaire. On peut s’en réjouir, mais il faudra encore faire preuve de prudence. Les infections respiratoires sont encore très présentes. C’est la grande leçon de la pandémie, il faudra dorénavant agir de façon responsable en tout temps et en toutes circonstances. Ça pourrait même devenir notre bonne résolution du Nouvel An.

Traditionnellement période de réjouissance et d’insouciance, Noël peut par ailleurs apporter certains tracas, une légère déprime avec, parfois, des sentiments de mélancolie et de solitude, accentuée par la baisse hivernale de luminosité. La fin de l’année peut également devenir frénétique et comporter son lot de stress. C’est aussi l’heure des bilans. Il y a également un risque plus grand de conflits, d’accidents et de maladie. Cette fois-ci, c’est différent, c’est le Noël de la reprise.

La pandémie laisse sa trace

Toute cette difficile expérience a, certes, modifié notre perspective face à la vie. C'est encore un contexte incertain et fragile. L’esprit n’est peut-être pas encore tout à fait là. Allons-y doucement. Tentons simplement de nous recueillir, de retrouver nos repères, de revenir à des valeurs plus profondes et de renouer les liens. Laissons-nous toucher par la beauté et l’émotion du moment. Soyons reconnaissants pour tout ce que nous avons.

Encore quelque peu traumatisés par la pandémie, nous pourrions alors être portés à craindre l’apparition d’une nouvelle crise. Côté revue de presse, les médias ne sont guère rassurants et nous présentent un monde agité. Dans les bulletins de nouvelles, l’actualité nous renvoie des images de maladie, de guerre et d’inflation.

Vœux

Si vous ne savez pas quoi offrir cette année, ne cherchez pas plus loin. Jamais les vœux de nouvelle année n’auront été si indiqués. Ou faites un don à une œuvre de charité. C’est le temps de partager. Seuls les météorologues, les yeux tournés vers le ciel et tous unanimes, nous annoncent une bonne nouvelle. On devrait avoir un Noël blanc. Il semble bien qu’un de nos vœux au moins sera exhaussé. Côté sport maintenant, en dernière heure, à la Coupe du monde de football, avec la victoire de l’Argentine, eh bien, on peut dire que le Messi, Lionel de son prénom, est arrivé. C’est peut-être de bon augure. C’est surtout la victoire du sport sur la politique. Le sport, avec son côté thérapeutique, semble parfois plus efficace pour apaiser les tensions sociales. Et pour terminer, une mère ukrainienne réfugiée dont la fille est morte sur la chaussée de Montréal nous donne une leçon de courage.

Alors pour la nouvelle année, ça va prendre de la bonne volonté et, avec la pénurie de psychologues en plus, permettez-moi donc de tenter de pallier un peu ce manque en vous souhaitant à tous, santé, paix, amour et prospérité.

Joyeuses Fêtes

Marc Doucet - Psychologue