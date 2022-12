Suspension de deux rencontres: Mason Shaw sur la liste des vilains enfants de la LNH

Quelques jours seulement avant Noël, l’attaquant du Wild du Minnesota Mason Shaw a reçu une suspension de deux rencontres pour un geste commis jeudi à l’endroit d’Evgeny Svechnikov.

Le joueur de centre de la formation en vert et rouge a dû s’expliquer vendredi au service de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour avoir sorti le genou face au Russe, qui évolue avec les Sharks de San Jose. En plaquant Svechnikov en territoire offensif, Shaw a levé sa jambe, qui est entrée en contact avec l’intérieur de la cuisse du numéro 10.

L’Albertain de 24 ans a reçu une punition majeure de cinq minutes et a été chassé de la rencontre, à mi-chemin en deuxième période. Timo Meier en a d’ailleurs profité pour inscrire un but lors de l’avantage numérique qui a suivi, et les Sharks l’ont emporté 5 à 2.

Dans une vidéo explicative, la LNH a expliqué que Shaw avait ajusté sa position pour délibérément heurter son adversaire au niveau de la jambe.

Geste dangereux

Après la rencontre, Svechnikov a lui-même commenté sa blessure, qui ne semble pas être majeure. Il était d’accord avec l’exclusion de Shaw, disant avoir été frappé «durement».

«Je n’ai pas grand-chose à dire. Je laisserai les gens en débattre. Je ne suis pas un officiel ou un décideur. Ce sont des choses qui arrivent au hockey, mais ça en dit beaucoup», a-t-il indiqué en point de presse, sans préciser s’il faisait mention à son assaillant.

«C’est directement au genou. C’est un geste dangereux, et heureusement, Svechnikov a pu revenir au jeu», a réagi de son côté le défenseur Erik Karlsson.

Cette saison, sa première complète dans la LNH, Shaw a amassé 11 points en 28 rencontres. Il a aussi écopé de 49 minutes de pénalité, un sommet chez le Wild.

La formation du Minnesota se mesurera aux Jets de Winnipeg mardi, puis aux Stars de Dallas jeudi.