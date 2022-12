Tempête à Québec: le Chemin de Noël est annulé au Palais Montcalm

Après avoir été annulé l’année dernière en raison de la fermeture des salles de spectacle, le Chemin de Noël qui devait être présenté, en début de soirée, au Palais Montcalm n’aura pas lieu.

Les organisateurs ont pris cette décision en raison des conditions météorologiques.

« Suite à l’analyse du cocktail météo annoncé pour aujourd’hui et en ayant à cœur la sécurité et le bien-être de notre public, des artistes, des choristes, des bénévoles et du personnel du Palais Montcalm et de notre équipe, nous annonçons l’annulation du concert Le chemin de Noël prévu ce soir à 18hh à la salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien inconditionnel », ont indiqué les Violons du Roy, ce matin, sur les réseaux sociaux.

Il sera toutefois possible d’écouter une captation audio enregistré après la répétition générale sur la page web régionale de Radio-Canada Québec (ici.radio-canada.ca/chemindenoel) et sur ICI musique Classique aujourd’hui à 18h. Il y aura une rediffusion le 25 décembre à 21h sur ICI Musique.

Le Chemin de Noël sera ensuite offert en rattrapage sur la page web régionale de Radio Canada Québec.

Le Chemin de Noël est moment de recueillement, constitué de chants et de textes, présenté à guichets fermés mettant en vedette le chœur La Chapelle de Québec, sous la direction de Bernard Labadie, la harpiste Valérie Milot, l’organiste Richard Paré, la mezzo-soprano invitée Julie Boulianne et la comédienne Hélène Florent.