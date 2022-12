Tempête hivernale : impuissance et frustration à Montréal-Trudeau

Impuissance et frustration ont rongé aujourd’hui de nombreux voyageurs qui espéraient s’envoler rapidement pour célébrer Noël aux côtés de leurs proches, alors que plus d’une centaine de vols ont été annulés à l’aéroport Montréal-Trudeau en raison des intenses intempéries.

«Avec la météo, je comprends que ce soit très difficile à gérer pour [les employés], mais ils savaient très bien que ça n’allait pas décoller, alors [pourquoi] faire attendre le monde comme ça?», peste Rachel Carton, déplorant le manque d’organisation de sa compagnie aérienne.

Après que leur vol à Calgary ait été repoussé puis annulé jeudi soir, Mme Carton, sa fille de 7 ans Chloé Da Pratto et son conjoint Yanick Da Pratto ont dû aller dormir à l’hôtel, en ignorant quand ils allaient quitter le Québec.

Cette petite famille de Rawdon dans Lanaudière fait partie des multiples clients rencontrés par Le Journal qui craignaient que leurs vacances soient bel et bien gâchées.

Principalement en raison du bourdonnement météorologique qui affecte les États-Unis et le Canada, 153 vols sur un total de 473 vols prévus avaient été annulés par les compagnies aériennes vers 15h30, a confirmé Aéroports de Montréal (ADM).

Ainsi, nombre de voyageurs faisaient le pied de grue devant les larges panneaux lumineux présentant la liste des vols, dans l’espoir qu’aucune mention «Annulé» ou «Retardé» ne soit attribuée à leur destination.

Frustration

Non loin de là, des citoyens entourés de valises attendaient patiemment leur sort, assis le long des baies vitrées de l’aéroport.

Alexandre Regnier, descendu de Québec, où il étudie, était du lot. Il avait bien hâte d’arriver chez sa famille, en France.

«On est pressé de rentrer et tout ça, [...] c’est frustrant, reconnaît-il. J’ai l’habitude de passer Noël avec mes grands-parents, ça fait depuis fin août que je ne les ai pas vus, ça commence à faire. La copine, pareille.»

Son de cloche semblable chez Luciano Bandeira, ce Brésilien qui était temporairement de passage à Montréal avant d’aller rejoindre sa fille dans l’Ouest canadien.

«Je vais probablement rater le jour de Noël avec elle. Ça m’affecte beaucoup. Il y a beaucoup de frustration», laisse-t-il tomber.

Garder le sourire

Malgré les circonstances, certains tenaient tout de même à garder le sourire... et être confortables.

Un groupe de jeunes adultes qui devait prendre le chemin d’Hawaï pour donner des formations de sauvetage océanique a carrément sorti un matelas gonflable pour agrémenter son attente.

«Ça fait deux ans qu’on ne part pas à cause de la COVID, et cette année, honnêtement, il n’y a rien qui nous arrête», résume Alexandra Désilets.

Épargnés

Par ailleurs, des familles abordées par Le Journal qui quittaient pour le nord de l’Afrique ou encore l’Ouest canadien se disaient soulagées d’être épargnées – pour le moment - par la tempête.

«On a regardé la météo, on savait que le froid s’en venait, alors on est parti plus tôt [de Cornwall, en Ontario], mentionne Ron Brennan, père de trois jeunes enfants. On est chanceux de pouvoir partir à temps et de n’avoir aucun problème.»

«Nous recommandons donc toujours aux voyageurs de vérifier leurs horaires de vol auprès de leur compagnie aérienne avant de se déplacer vers l'aéroport, peu importe les conditions en vigueur», a rappelé ADM.