Tempête hivernale: les problèmes s'accumulent déjà à Québec

Les services d’urgence de Québec avaient du pain sur la planche, vendredi matin, en raison des vents violents qui ont soulevé une soixantaine d’abris d’auto, causé des problèmes de transports et affecté le réseau électrique.

• À lire aussi: Noël n'aura pas lieu pour de nombreuses familles

• À lire aussi: Tout ce qu'il faut savoir sur la tempête qui frappe le Québec

« Au moment où on se parle, les incidents du genre se multiplient. Mais pour l’instant, on ne parle que de dommages matériels. On reste à l’affût », indique le porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Les autorités ne sont d’ailleurs pas au bout de leur peine puisque les vents qui ont soufflé sur la Vieille capitale en matinée n’atteignaient que 50 km/h, avec des rafales à 80 km/h.

En mi-journée, les vents atteindront 80 km/h, avec des rafales à 110 km/h, selon Environnement Canada.

« Avec les forts vents, plusieurs abris de garage partent au vent. Bien arrimer et sécuriser votre abri d'auto temporaire. Plusieurs appels pour des abris soulevés ou déplacés depuis ce matin », a averti le Service incendie de la Ville de Québec (SPCIQ) sur Twitter, vendredi matin.







#INTERVENTION| Avec les forts vents plusieurs abris de garage partent au vent. Bien arrimer et sécuriser votre abri d'auto temporaire. Plusieurs appels pour des abris soulevés ou déplacés depuis ce matin. pic.twitter.com/6uDAWGVclI — Service incendie de la Ville de Québec (@SPCIQ) December 23, 2022

Entraves et panne

Au niveau des accidents de la route, on ne déplore qu’une seule collision matérielle pour perte de contrôle en matinée à Québec.

Celle-ci est survenue sur l’avenue Saint-David, peu avant 7h.

Mentionnons que le ministère des Transports a interdit l’accès aux véhicules lourds sur la route 175, dans la Réserve faunique des Laurentides. Et ce, dans les deux directions.

Vers 8h15, les autorités ont toutefois dû en fermer complètement l'accès en direction nord, à la hauteur du km 74 près de Stoneham, en raison d'une sortie de route.

Marc Vallières/Agence QMI

Selon nos informations, des autobus du Réseau de transport de la Capitale (RTC) auraient également quelques problèmes. Plusieurs seraient actuellement coincés au terminus de la Faune, dans Charlesbourg.

Marc Vallières/Agence QMI

Par ailleurs, un peu plus d'une cinquantaine de panne de courant affectent actuellement la Capitale-Nationale.

Près de 25 000 foyers se retrouvaient dans le noir au moment d'écrire ces lignes.

Alerte RTC en cours depuis ce matin en raison de la tempête hivernale.

Pour s'informer adéquatement :

- Page « État du réseau » https://t.co/YR23h5WECx

- Twitter du RTC : https://t.co/EzaamTDRU9

- Service à la clientèle : 418 627-2511



Soyez prudents ! ❄️ pic.twitter.com/bZoW9pnLxl — RTC (@RTCQuebec) December 23, 2022

Des avions cloués au sol

À l'aéroport Jean-Lesage, la situation n'est guère plus rassurante. Sur les 82 vols prévus en provenance ou à destination de Québec vendredi, au moins 23 ont été annulés jusqu'à présent, alors que 13 autres affichent des retards.

L'ensemble des compagnies aérienne sont touchés par ces délais causés par la tempête.