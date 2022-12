Twitter: 62% des Canadiens moins susceptibles de l’utiliser après l’acquisition de Musk

L’acquisition de Twitter en octobre dernier par Elon Musk continue de faire des vagues, à tel point que 62% des Canadiens étaient moins enclins à utiliser le média social comme source d’information en raison de ce rachat.

C’est ce que laisse entendre un récent sondage Ipsos mené pour le compte de Global News.

Près de 61% des répondants croient aussi que la désinformation a plus de chance de se répandre sur Twitter depuis le changement de cap mis en place par Musk.

Des licenciements massifs à la modification de la politique d'utilisation, plusieurs changements d’envergure ont eu lieu depuis l’arrivée du fondateur de Tesla à la tête de la plateforme.

Le déploiement de Twitter Blue concernant l’authentification des comptes avec un macaron bleu a également connu des ratés lors de son déploiement en menant à la création de faux comptes soi-disant vérifiés.

Ainsi, les avis sont divisés concernant le reste des changements qui pourraient être apportés, avec 47% des Canadiens interrogés qui s’attendent à peu de modifications et 47% qui pensent que Twitter sera encore plus censuré.

Les générations plus âgées sont par ailleurs plus inquiètes de la capacité des médias sociaux à diffuser des informations erronées, une situation qui préoccupe un peu moins les plus jeunes.

Le sondage a été mené auprès de 1001 Canadiens âgés de 18 ans et plus, entre le 10 et le 16 novembre 2022.