Un retour de Rob Gronkowski?

L’ailier rapproché à la retraite Rob Gronkowsi a contacté les Buccaneers de Tampa Bay le mois dernier pour discuter d’un possible retour au jeu.

• À lire aussi: NFL: la saison des miracles

«C’était davantage une conversation qu’autre chose», a dit l’entraîneur-chef Todd Bowles au quotidien «Tampa Bay Times».

«Habituellement, quand tu penses à peut-être jouer, tu ne veux probablement pas vraiment jouer. Comme il s’agissait d’une simple discussion, je n’en pensais pas grand-chose.»

«Gronk» aurait dit aux «Bucs» qu’il s’était gardé en forme. Il a été question de l’ajouter à l’équipe d’entraînement pour lui permettre d’avoir quelques semaines pour renouer pleinement à une forme lui permettant de performer dans la NFL. L’athlète de 33 ans a finalement décidé de rester à la retraite.

Gronkowsi avait accroché ses épaulettes une première fois après la saison 2018, alors qu’il venait de disputer neuf campagnes avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il avait remporté trois matchs du Super Bowl avec cette formation et son grand ami Tom Brady.

Le talentueux ailier rapproché est sorti de sa retraite pour se joindre au quart-arrière chez les Buccaneers en 2020. Les deux hommes ont de nouveau connu le plaisir de la victoire et soulevé le trophée Vince-Lombardi ensemble cette année-là.

En 2021, ce fut plus complexe pour «Gronk» qui a souffert de blessures. Il a attrapé 55 relais pour des gains de 802 verges et six touchés en 12 parties. Le natif de l’État de New York a ensuite annoncé sa deuxième retraite.

Les Buccaneers ne diraient certainement pas non à un peu d’aide présentement. Le club de la Floride a subi la défaite à trois de ses quatre dernières sorties et détient un dossier de 6-8. Il profite toutefois du fait que les équipes de sa section connaissent toutes une mauvaise année et occupe le premier rang du classement dans le Sud de l’Association nationale.