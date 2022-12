Voilà pourquoi j'aime autant mon métier de chroniqueuse culturelle

Pour ma dernière chronique de l’année, une revue de 2022, je ne vous parlerai pas de Will Smith, de Guillaume Lemay-Thiverge ou des ostrogoths du vol de Sunwing. Ce sont des évidences.

J’ai seulement envie de partager avec vous mes coups de cœur, ces œuvres coups de poing qui ont jalonné l’année et ont fait que j’aime autant mon métier de chroniqueuse culturelle.

CINÉMA

Oui, on a fait des films ordinaires, au scénario faiblard, au Québec en 2022. Mais il s’est fait aussi de grandes choses. Confessions, de et avec Luc Picard, est dans les grandes ligues. Le scénario de Sylvain Guy, à partir du livre de mes collègues Félix Séguin et Éric Thibault, est finement tissé, comme une toile d’araignée. Et j’ai été complètement renversée par Chien blanc d’Anaïs Barbeau-Lavalette, un bijou de finesse, qui impose une réflexion toute en nuances sur le militantisme.

MUSÉES

Oui les musées se « wokisent » à la vitesse grand W. Mais il faut aussi souligner la qualité et l’envergure des expos présentées ici. Avouez qu’on est diablement chanceux d’avoir eu au Québec, en même temps, une exposition consacrée à Basquiat et une autre à Diane Arbus. Le MBA de Montréal m’épate !

LIVRES

Oui, il se publie beaucoup de livres mal écrits, brouillons, peu ou pas révisés. Mais, au final, 2022 aura aussi été une année riche en publications fabuleuses. J’ai adoré chaque phrase, chaque page, chaque tournure de Maple du supra-talentueux David Goudreault.

J’ai dévoré Les ombres blanches de Dominique Fortier (la suite des Villes de papier), qui raconte avec une économie de moyens la façon dont la famille et l’entourage d’Emily Dickinson ont géré le patrimoine de la poétesse américaine.

Autant Goudreault fait dans le feu d’artifices, autant Dominique Fortier fait dans la dentelle. Mais sans ces deux-là, mon année 2022 n’aurait pas été aussi belle.

ESSAIS

Il y a au Québec tout un groupe de jeunes intellectuels, très critiques de l’air du temps : Étienne-Alexandre Beauregard, Philippe Lorange, Alexis Tétreault et David Santarossa. J’ai dévoré le livre de ce dernier, La pensée woke, publié chez Liber. Ce brillant essai fait exactement ce qu’il annonce : une « analyse critique d’une idéologie ». Sans hargne, sans malice, mais avec un sens de l’observation percutant. Ah oui, en passant, tous ces jeunes penseurs sont dans la vingtaine. Ça me rassure pour la relève.

TÉLÉVISION

Certaines images de La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé de Xavier Dolan (sur Club Illico) vont avoir marqué mon année : la queue de cheval de Magalie Lépine-Blondeau pendant son Karaoké de Céline Dion, le demi-sourire digne de la Joconde d’Anne Dorval, le corps de pantin désarticulé de Xavier Dolan sous la pluie. La direction photo d’André Turpin n’est rien de moins qu’exceptionnelle. Très hâte qu’en 2023 les Américains (à Sundance) et les Français (à Canal +) découvrent cette œuvre majeure du surdoué Dolan.

MUSIQUE

Je sais que la chanson ne date pas de cette année, mais j’ai passé 2022 à écouter en boucle Sur mon épaule, des Cowboys fringants. Je voudrais finir cette chronique en offrant à Karl Tremblay, le chanteur des Cowboys, qui combat un cancer, mes meilleurs vœux de santé pour 2023.

« Mets ta tête sur mon épaule

Pour que mon amour te frôle

Toi qui en as tant besoin »...

On se revoit le 9 janvier.