25 ans après: Pierre Péladeau était ouvertement pour l’indépendance du Québec

Fervent nationaliste, Pierre Péladeau est un des premiers hommes d’affaires de la province à s’être affiché ouvertement pour l’indépendance du Québec, un geste qui demandait du courage, selon d’anciens ministres péquistes.

Même si plusieurs gens d’affaires avaient des convictions souverainistes, peu d’entre eux osaient le déclarer au grand jour. Ce n’était pas le cas de Pierre Péladeau, qui a montré ses couleurs dès la fin des années 1960, n’hésitant pas à dire que l’indépendance du Québec n’était selon lui « qu’une question de temps ».

« Il n’était pas le seul à défendre la cause, c’est juste que la plupart préféraient ne pas le faire publiquement, se souvient l’ex-président de l’Assemblée nationale, François Gendron. Ça demandait de l’audace, des convictions et de la détermination ».

Photo d'archives

D’ailleurs, celui que ses employés appelaient familièrement « Monsieur P. » a contribué à sa façon à faire du Québec ce qu’il est aujourd’hui, ajoute M. Gendron.

promouvoir

« Une de ses raisons de se lancer dans la création du Journal, c’est qu’il voulait faire la promotion d’un Québec mature, responsable, bref, de ce que nous sommes maintenant. Et ça a marché », lance-t-il.

L’ex-ministre péquiste Guy Chevrette est du même avis : « M. Péladeau, c’était l’exception parmi les gens d’affaires. Il ne se gênait pas pour le dire, que le Québec devrait être un pays ».

En fait, Pierre Péladeau ne se gênait pas pour dire quoi que ce soit, ajoute M. Chevrette.

Photo d'archives

« Je peux vous dire qu’il ne passait pas par quatre chemins quand il voulait dire quelque chose : il était franc comme une balle », dit-il en rigolant.

La source de cette franchise, raconte l’ancien député de Joliette, était la « profonde confiance » que l’homme d’affaires avait « en lui et en ses concitoyens », une confiance qui était « contagieuse ».

« Il comprenait le Québec. Il reconnaissait la capacité des Québécois à réussir. Il disait tout le temps : “si j’ai réussi, il y en a une maudite gang qui est capable de réussir encore. Si on veut, on est capable”. Il disait toujours : “si on veut...” », raconte Guy Chevrette.

Ami avec René Lévesque

Son franc-parler et son amour du Québec lui ont d’ailleurs valu l’amitié de René Lévesque. « Il était vraiment intime avec René Lévesque, qui en parlait toujours avec beaucoup de bonhommie », se rappelle l’ancien ministre.

M. Péladeau aura donc été, à sa façon, un défricheur.

« Il a permis à d’autres hommes d’affaires de s’afficher eux aussi en faveur de la souveraineté du Québec, de ne plus avoir peur. Ça, j’en suis convaincu », conclut Guy Chevrette.