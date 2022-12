DROUIN, Patrice



Le 5 novembre 2022, à St-Lazare, Manitoba est décédé Patrice Drouin, à l'âge de 60 ans. Fils de feu Oscar Drouin et de Colette Bégin, il laisse dans le deuil ses enfants Joseph et Gabrielle, sa belle-fille Rachael, ses petits-enfants Weston et Lynden, sa mère Colette Bégin, ses frères et sœurs Paul, Louise, Robert (Catheline Desroches), Danielle (Bob Fanning), Isabelle (feu Gaston Coté) et Evelyn DeBlois, son ami précieux Martin ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et de très nombreux ami.e.s.