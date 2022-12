DAIGLE, Gervais



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 20 décembre 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Gervais Daigle, époux de dame Francine Paré, fils de feu Marcel Daigle et de feu Bernadette Beaumont. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule jeudi 29 décembre 2022 de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse adorée Francine; ses enfants : Nathalie (Martin Thériault), Sylvain (Josée Boutet), Véronique (Pascal Séguin) et Alexandra Simard pour qui il a été à la fois sa figure paternelle et son grand-père bien-aimé; ses petits-enfants : Magalie, Éloïse et Zachary; ses frères et sœurs : feu Jean-Claude (Liliane Bédard), Lisette (Léo Pouliot), Nicole (Jacques Girard), Marie-France (Michel Roberge) et Réjean (Pauline Paré) son frère, son complice et ami de toujours; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paré : Jacqueline, feu Jean-Yves (Carole Marcoux), Lise et Pauline (Réjean Daigle), ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s dont Claude Samson. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Aphasie Québec, 10 470, boul. Saint-Jean, Trois-Rivières, Québec, G9A 5E1.www.aphasiequebec.org/fondation