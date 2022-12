ROY, Rosaire



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 décembre 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Rosaire Roy, époux de madame Bérangère Vézina. Il était le fils de feu Joseph Roy et de feu Julia Lebel. Il demeurait à St-Étienne et était natif de l'Isle-Aux-Grues. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Bérangère, ses enfants : Sonia (Francis Dauphinais), Stécy (Marie-Josée Poulin), Fanny (Frédérick Rousseau); ses petits-enfants : Maël, Léane, Lauzany, Mathis, Maverick, Justine, Jacob, Jasmine; ses frères et sa sœur : Gaston (Jeannine Roy), Simon, Berthe, Charles-Eugène (Laurette Nicole), André (Aline Gagné), Réal (Hélène Painchaud); ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un merci tout spécial à sa petite-fille Léane qui a tellement bien pris soin de lui.où la famille vous accueillera à compter de 13h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1. Site web : fhdl.ca.