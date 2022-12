FRENETTE, Marcel, ing.

D.SC., FSCGC.FICI



C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Marcel Frenette, natif de Portneuf de feu Philippe Frenette et Clarenda Boudreau, professeur retraité de l'Université Laval, survenu le 17 novembre 2022 à l'âge de 86 ans à Longueuil. Il laisse dans le deuil son épouse Monique Dussault, ses enfants Richard, Marika et Julie, les petits-enfants Émile, Marc-Laurent, Ian, Raphaël et Axelle, sa belle-fille Gisela Regli et ses beaux-fils Joël Reynaud et Hugues Daly, ses frères et sœurs Jean-Luc, Germain, Michel son jumeau, Micheline, Charlotte et Thérèse ainsi que les conjoints et les nombreux neveux et nièces. Marcel a eu un parcours professionnel exceptionnel. Diplômé de l'Université Laval en génie civil et de l'Université de Grenoble (doctorat) et ayant réalisé un post-doctorat avec le Prof. Hans-Albert Einstein (fils du célèbre physicien) à l'Université de Berkeley, il a été professeur à l'Université Laval (1964 - 1996) formant plus de 5000 ingénieurs (sa plus grande satisfaction professionnelle), vice-président de l'Institut Canadien des Ingénieurs et président de la Société Canadienne de Génie Civil (1980-1981), Fellow de l'ICI (1980) ainsi que de la SCGC (1982), récipiendaire du prix James A. Vance (1978) ainsi que du prix Camille Dagenais (1990) pour sa contribution exceptionnelle au développement du génie hydrotechnique au Canada. Il a également agi comme ingénieur et conseiller en hydraulique et sédimentologie des cours d'eau au Canada (fleuve St-Laurent, rivières de la Baie James, ainsi que plusieurs rivières à saumons) et à travers le monde : désensablement du Mont-St-Michel, barrage Peligre en Haiti, barrage d'Assouan sur le Nil en Égypte, projet d'irrigation au Rwanda (ACDI) ainsi que plusieurs autres projets à l'international. Nous garderons en mémoire de précieux souvenirs de ses voyages professionnels, de ses étudiants qu'il aimait tant, de sa grande générosité et de l'amour qu'il portait envers sa famille et tous les siens. La famille recevra les condoléances à :Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don soit à l'organisme de bienfaisance Autisme sans limites, à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal ou à l'Association pulmonaire du Québec.