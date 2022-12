Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Le père Noël est une ordure

Puisque les films de Noël américains ont tendance à tous se ressembler, je vous recommande fortement cette comédie française grinçante qui nous transporte dans un centre d’appels pour gens en détresse, le soir du 24 décembre. Ce film culte de 1982, qui réunit à l’écran les comédiens de la troupe du Splendid (Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Josiane Balasko et la regrettée Anémone), fait mouche à tout coup.

Où : Sur les ondes de Télé-Québec dimanche à 1 h du matin.

— Maxime Demers

Voix de Noël 2

Vous avez envie d’insuffler un peu de variété dans votre programme musical du réveillon ? Ça tombe bien, puisque c’est exactement ce que propose l’album Voix de Noël 2. Au menu : huit chansons originales et neuf relectures empruntées à Claude Gauthier, Mariah Carey, Les Classels et autres Robert Charlebois. On craque, entre autres, pour l’inédite En ce soir de Noël de Kevin Bazinet et les classiques All I Want for Christmas is You et Marie-Noël, revisités par Geneviève Leclerc et MLou, respectivement. Et puisque Noël est l’occasion parfaite pour donner au suivant, notons que toutes les recettes de cet album sont remises à la Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées (SQS).

Où : Disponible sur les plateformes.

— Bruno Lapointe

De la lecture gourmande !

On profite du temps des Fêtes pour plonger et expérimenter quelques recettes de famille de l’animatrice et comédienne Marina Orsini. Quel bonheur de découvrir les recettes des Orsini, la famille du Québec, et celle de l’autre côté de l’Atlantique, en Italie : la lasagne de la mama de Marina, le poulet cacciatore de sa tante Marguerite, le gigot d’agneau de sa nana, la pizza de sa cousine Josée... Même le secret de la pâte à tarte de sœur Angèle y est dévoilé ! On aime les photos de famille de toutes les époques déposées ici et là afin de faire de ce livre de recettes un album souvenir, et on en profite pour rencontrer Marina la gourmande qui passe de nombreux moments de vie importants autour d’une table. Buon appetito !

Gourmande !, mes recettes de famille : Marina Orsini, chez Québec-Amérique.

— Sarah-Émilie Nault

Le chemin de Noël

Présenté à guichets fermés depuis 2016 au Palais Montcalm, Le chemin de Noël, qui se veut un moment de recueillement en chants et en lectures, sera diffusé en différé, le 25 décembre à 21 h, sur la chaîne ICI Musique de Radio-Canada. Cet événement avec le chœur La Chapelle de Québec, sous la direction de Bernard Labadie, la harpiste Valérie Milot, l’organiste Richard Paré et la comédienne Hélène Florent sera ensuite disponible sur ici.radio-canada.ca/chemindenoel. On peut aussi découvrir l’édition 2022 de l’événement A Festival of Nine Lessons and Carols, qui a inspiré Le chemin de Noël, en direct de la chapelle de King’s College, en Angleterre, le 24 décembre, à 10 h, sur la chaîne Radio 4 de la BBC et à 8 h le jour de Noël sur Radio 3.

Où : demain 21 h sur ICI Musique et sur le web

— Yves Leclerc