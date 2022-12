LABBÉ, Florence Turcotte



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 décembre 2022, à l'âge de 93 ans et 8 mois, est décédée dame Florence Turcotte, épouse de feu Henri-Paul Labbé. Elle demeurait à Vallée-Jonction. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Francine et Simon (feu Marie Audet, Lisa Fecteau); ses petits-enfants : Antoine, Thomas et Laura Labbé. Elle était la sœur de feu Émilienne (feu Valère Gosselin), feu Juliette (feu Jos W.Gagnon), sœur feu Marie-Ange O.B., feu René (feu Claudette Drouin), feu Joseph ( feu Candide Bolduc), feu Laurette (feu Gaston Doyon), feu Yvette (feu Georges Cloutier), Agathe (feu Henri Roy), feu Angelo, feu Hélène (feu André Meloche), feu Jules et Claude (Nicole Pauzé). Elle était la belle-sœur de feu Rolland (feu Colette Jacob), feu Carmen (feu Alexandre Avard), feu Gérard (Anne-Marie Beaudoin), Jean-Luc (feu Blanche Lessard) et Margot (feu Viateur Lambert). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es).La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Vallée-Jonction : mercredi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Vallée-Jonction) (740, Av du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, QC, G0S 2V0) : https://psfdb.ca/