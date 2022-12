Des crédits d’impôt qui soulagent l’inflation

L’indexation des régimes d’imposition des particuliers, tant au fédéral qu’au provincial, va nous permettre en 2023 de mettre un peu de baume sur la saignée de nos portefeuilles attribuable à la forte hausse du coût de la vie.

C’est donc dire que tous les crédits d’impôt auxquels vous avez habituellement droit seront bonifiés de sorte à vous rapporter plusieurs centaines de dollars de plus.

Alors que le gouvernement du Québec indexe le régime d’imposition provincial à un taux de 6,44 %, le gouvernement Trudeau, lui, indexe le régime d’imposition fédéral avec un taux de 6,3 %.

Du côté de l’impôt provincial, le ministre des Finances Eric Girard calcule que l’indexation des tables d’imposition, des déductions et des crédits d’impôt va « rapporter » aux contribuables québécois environ 2,15 milliards de dollars.

Au fédéral, l’indexation devrait représenter un « soulagement fiscal » de l’ordre de 2 milliards $.

Ristourne fiscale

Cela dit, les gouvernements Legault et Trudeau ont beau indexer leurs régimes d’imposition respectifs, cela ne va pas les appauvrir pour autant.

Lorsque l’inflation galope, comme ce fut le cas en 2022, les gouvernements en profitent grandement grâce à la hausse des revenus d’impôts que rapportent les augmentations de salaire, à la hausse des revenus de taxes générée par la forte augmentation des prix des produits taxables, etc.

À vrai dire, Québec et Ottawa nous font tout simplement bénéficier d’une partie des revenus supplémentaires que la flambée des prix générée par l’inflation leur rapporte.

Cela équivaut à une « ristourne » sur ces revenus fiscaux supplémentaires attribuable à la hausse du coût de la vie !

Concernant l’indexation des seuils des tranches d’imposition, il va sans dire que ce sont les contribuables à revenu élevé qui vont forcément en bénéficier le plus.

La raison en est bien simple : ce sont eux qui paient le plus d’impôt, tant au fédéral qu’au provincial.

À revenu égal par rapport à 2022, l’indexation devrait « rapporter » en 2023 plus de 1000 $ aux contribuables gagnant plus de 120 000 $ de revenu imposable.

Concernant maintenant les déductions et les crédits d’impôt offerts par les deux gouvernements, ce sont les ménages à revenu faible ou modeste qui vont le plus bénéficier des avantages de l’indexation des régimes d’imposition.

Revenu Québec

Voici les montants supplémentaires qui seront alloués en 2023 par rapport à cette année, sur votre déclaration de revenus québécoise.

Allocation famille

Par enfant : 168 $

Famille monoparentale : 59 $

Prime au travail

Personne seule : 70 $

Famille monoparentale : 181 $

Couple sans enfants : 109 $

Couple ayant des enfants : 235 $

Crédit d’impôt pour solidarité

Montant pour TVQ : 20 $

Montant pour le logement : 47 $

Village nordique : 117 $

Crédit d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfants

Plafond pour enfants de moins de 7 ans : 685 $

Plafond pour enfants handicapés : 940 $

Plafond pour enfants 7 à 15 ans : 345 $

Montant en raison de l’âge

65 ans et plus : 219 $

Pour revenus de retraite : 194 $

Montant pour personne vivant seule

Montant de base : 119 $

Supplément famille monoparentale : 147 $

S’ajoutent à cela d’autres montants supplémentaires de déductions et de crédits : déduction pour les travailleurs (+ 80 $); montant pour les autres personnes à charge (+295 $); crédit d’impôt pour frais médicaux (+ 82); crédit d’impôt pour les personnes aidantes (+ 84 $).

L’ARC

Pour ce qui est du fédéral et de l’Agence du revenu du Canada (ARC) :

► Tous les montants relatifs aux crédits d’impôt non remboursables ont été bonifiés de 6,3 % pour l’année 2022. Ce qui aura pour effet d’augmenter d’autant les crédits visés qui portent sur le montant personnel de base, le montant pour époux ou conjoint de fait, le montant en raison de l’âge, le montant canadien pour l’emploi, le montant pour aidants naturels, etc.

► Le crédit d’impôt pour frais médicaux grimpe de 156 $ alors que le crédit pour la TPS augmente de 19 $ par adulte (plus 10 $ par enfant et plus 10 $ pour célibataire).

► Quant à l’allocation canadienne pour enfants, elle augmente par enfant de moins de 6 ans de 440 $, soit à 7437 $. Pour les enfants âgés entre 6 et 17 ans, l’allocation s’élèvera à 6275 $, en hausse de 372 $.

► Le plafond annuel des contributions au CELI passe à 6500 $ en 2023, soit 500 $ de plus qu’actuellement.

► Quant au seuil à partir duquel débute le remboursement de la sécurité de la vieillesse, il augmente de 5151 $ à 86 012 $.