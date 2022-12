Le grand Slack: explorer à travers le slam

Il a un nom de scène qui fait sourire, mais des textes souvent sombres qui touchent et qui remuent : Le Grand Slack a puisé dans ses improvisations et ses œuvres plus achevées de slameur pour composer Film noir, un riche premier album qui ne laisse pas indifférent.

C’est la scène slam qui a permis au Grand Slack de faire son entrée dans le milieu artistique. Une scène très démocratique, raconte-t-il, parsemée de soirées improvisées auxquelles tout un chacun peut s’inscrire. C’est en lisant quelques poèmes dans certaines de ces soirées – et en se rendant compte que les gens aimaient cela – qu’il est tranquillement devenu slameur.

« Cela a déboulé avec des slams et des invitations un peu partout, raconte l’artiste de 39 ans de son vrai nom David Leduc. Cette scène est un bon tremplin. J’ai fait la rencontre de musiciens, je me suis fait des contacts. J’y ai connu David Goudreault avant son ascension. C’est un incubateur artistique. »

Retour aux études

En 2015, le slameur originaire de Laval a sorti un simple baptisé Cassé. Il s’est aussi mis à offrir des ateliers dans des écoles, ce qui lui a donné envie de reprendre les études, lui qui avait déroché en 4e secondaire.

Il a tenu à terminer son secondaire à 32 ans, puis a eu envie de pousser plus loin l’aventure du slam. Il faut dire que la lecture et l’écriture font partie de sa vie depuis qu’il est enfant.

« Je me suis intéressé à la littérature et écriture bien jeune, raconte l’artiste. Ma mère m’amenait souvent à la bibliothèque quand j’étais jeune. Je lisais du Stephen King à 10 ans. J’écrivais pour moi-même, jusqu’à ce que je tombe sur un article sur les soirées Slam. »

Rassurant alter ego

Freinée pendant deux ans par la pandémie, la confection de son premier album se veut l’aboutissement et la compilation de ce que Le Grand Slack fait depuis une quinzaine d’années. Film noir est composé d’anciens et de nouveaux textes, et est de fait un clin d’œil au genre cinématographie des années 1940 et 1950.

« Lorsque l’antihéros est aspiré dans une spirale de malchance et de malheurs, souligne Le Grand Slack. C’est assez sombre, mais j’essaie de me hisser vers la lumière. D’ailleurs, ça me rassure d’avoir un alter ego, un personnage scénique comme une version amplifiée de moi-même. Cela crée une certaine distance par rapport à l’intensité émotionnelle des textes. »

Dans son studio du quartier Hochelaga, à Montréal, l’artiste a travaillé avec son ami Dj Horg. Ensemble, ils ont fabriqué un album composé de longs poèmes sans refrains, de morceaux plus pop, savant mélange de poésie et de hip-hop.

Grand admirateur de Richard Desjardins et des Colocs, Le Grand Slack semble être attiré vers la noirceur et les thématiques sombres comme la pauvreté et la dépendance. Il assure toutefois que son album offre de petites touches d’humour et de lumière, à l’image des adolescents qu’il rencontre dans les écoles dans ses ateliers d’écriture de slam.

« Je les trouve beaux les ados, ils ont plein de choses à exprimer, confie-t-il. Le slam leur permet de s’exprimer de manière artistique et ce sont souvent des élèves introvertis qui sortent les plus belles choses. »

▶ L’album Film noir par Le Grand Slack est disponible sur les plateformes.