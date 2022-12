Photo d'archives

Signes des temps, j’ai reçu moins de cartes de Noël cette année pour garnir mon bureau, les souhaits électroniques ayant véritablement pris le relais, et ce depuis quelques années. Laissez-moi quand même remercier ceux et celle qui ont pris la peine de m’écrire une carte et de me la faire parvenir par la poste. Je pense ici au lieutenant-gouverneur du Québec, l’Honorable J, Michel Doyon, Diane Guillot du Frigo, Michel Guillot de Promotions MG, Pierre-Thomas Choquette d’Arsenal, l’équipe du Tournoi pee-wee de Québec, Simon Girard de l’OQPAC, le député fédéral Pierre Paul-Hus et le retraité Guy Jasmin. Permettez-moi aussi de vous souhaiter un très joyeux Noël. On se retrouve le 27 décembre.

Ma première fois

Photo fournie par l’ASSQ.

L’Association des stations de ski du Québec (ASSQ), Rossignol et Sports Experts se sont unis la semaine dernière à l’occasion du lancement du programme « Ma première fois », soit une opportunité de s’initier aux sports de glisse à petit prix à travers plus de 40 stations de ski québécoises, et ce, tout au long de l’hiver 2022-2023 ! En plus des 150 participants invités et dont la moitié se composaient de nouveaux arrivants et de jeunes en difficulté, plusieurs centaines de skieurs et planchistes étaient également au rendez-vous, dispersés dans les montagnes de 13 régions du Québec. Offert aux 5 ans et plus, le programme Ma première fois se détaille en deux temps. Il offre tout d’abord une leçon d’une heure en ski ou en planche à neige, avec location d’équipement complet et l’accès à la zone d’apprentissage des stations de ski participantes. En deuxième temps, le participant bénéficie d’une seconde visite gratuite, incluant cette fois-ci la location d’équipement et l’accès à la zone d’apprentissage. Renseignements : https://boutique.maneige.ski/produits/mpf.

Verdir les prés

Photo fournie par le Centre de services scolaire de la Capitale

Les élèves participant au projet « Verdir les prés », de l’école primaire Les Prés-Verts, du boulevard de la Morille à Québec (photo), ont procédé récemment à la récolte des légumes cultivés dans leurs deux serres hydroponiques. Les plants de légumes cultivés ont été remis au service de popote roulante de Bénévolat Montcalm-Saint Sacrement, afin d’être distribués aux aînés dans le besoin. Verdir les prés est un projet intégrateur au sein duquel des élèves en difficulté d’apprentissage et de classes régulières (9 à 12 ans) tissent des liens en travaillant ensemble à verdir leur vie, leur école et leur cour au moyen de deux serres hydroponiques. Il s’agit d’un deuxième don cette année ; la première récolte avait été partagée grâce à un système de parrainage de légumes.